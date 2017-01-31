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13:55 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура Омска возбудила ещё одно уголовное дело по сделкам депимущества при Гамбурге

Речь идёт о махинациях с земельным участком, на котором компания «Стройбетон» возводила микрорайон «Амурский-2». Сумма ущерба составляет почти миллиард рублей.

По материалам проверки, которую провела прокуратура города Омска, в отношении чиновников омской мэрии возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий». Ущерб, причинённый городу, достиг около миллиарда рублей.

События, которыми заинтересовались правоохранительные органы, произошли около десяти лет назад. Тогда департаментом имущественных отношений руководил скандально известный сейчас Юрий Гамбург. В январе 2008 года департамент имущественных отношений по результатам аукциона заключил с ООО «ДСК “Стройбетон”» сделку, касающуюся земельного участка, где позже был построен микрорайон «Амурский-2».

Департамент продал «Стройбетону» право сдавать в аренду девять земельных участков, предназначенных для жилищного строительства. Общая площадь участков составила около 164 гектара. Сделка заключалась на 10 лет. «Стройбетон» должен был выплатить за это городу более одного миллиарда рублей. Рассчитываться разрешалось в рассрочку. «Стройбетон» перечислил в муниципальный бюджет первую часть суммы — более 230 миллиона рублей. Затем стороны подписали договор аренды этих участков сроком на 10 лет.

В 2009 году выяснилось, что «Стройбетон» не выполняет условия договора аренды — не строит жилые дома. Департамент имущественных отношений через суд расторг договор купли-продажи. Расплачиваться по аннулированной сделке от «Стройбетона» уже не требовалось.

Однако договор аренды продолжал действовать. «Стройбетон» остался арендатором, но за землю не платил. К настоящему моменту сумма, недополученная городом по этому договору, превысила 938 миллиона рублей.

Материалы проверки прокуратура передала в следственные органы. Ход расследования она взяла на контроль.

Как пояснили Om1.ru в региональной прокуратуре, имена подозреваемых пока не звучат.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

 — В рамках возбуждённого уголовного дела как раз и будет решаться вопрос, кто непосредственно осуществлял полномочия, кто был ответственным за принятие данных решений. Тогда и будут подозреваемые и обвиняемые. Пока о конкретных лицах говорить рано.

Сейчас под подозрением — круг лиц, занимавших в то время должности в департаменте имущественных отношений.

Напомним, что с 2005 по 2012 год департамент имущественных отношений возглавлял Юрий Гамбург. Этим летом он был осуждён за незаконную продажу земель в Чукреевке. Сделки датировались 2008−2012 годами. Заместителем директора ДИО был Вадим Меренков. В настоящее время он находится в СИЗО. Уголовное дело Меренкова выделили в отдельное производство, поскольку он скрылся от следствия и объявился только осенью 2016 года.

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