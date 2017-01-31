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14:21 (мск), источник: СуперОмск

В омском минсельхозе объяснили причину провала экспорта зерна в Китай

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Максима Чекусова, Китай до сих пор не объявил закупочные цены для омского зерна.

Напомним, в октябре, после уборочной кампании, омские власти хвалились подготовкой производственных площадей для хранения собранного в регионе зерна перед экспортом в Китай. Желание поставлять продовольственное сырье в Поднебесную выразили 25 омских сельхозпроизводителей.

Как рассказал на пресс-конференции 31 января министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов, сотрудничество именно по зерновым культурам не заладилось из-за банальной причины: Китай не выставил квоты на омское зерно.

«Поставка зерна в Китай — это больше политика, чем бизнес. В Китае урожай зерновых в 4 раза больше, чем в России. Вопрос был в том, что северные районы КНР были готовы принимать наше зерно. Масличные культуры и лён сегодня туда отгружаются. Но по зерну тему перегрели: Китай не выставил квоты — хотя это их прерогатива. И все-таки для зерновых должна быть привлекательная цена, чтобы сельхозпроизводители согласились на их поставку», — заявил министр.

Впрочем, для рядовых жителей Омской области в незадавшемся сотрудничестве есть плюс: в том числе из-за этого удастся сдерживать цены на хлеб.

«Те объемы зерна, которые планировались к поставке в Китай, спокойно будут реализовываться в Омской области», — добавил Максим Чекусов.

Напомним, что на этой же пресс-конференции министр заявил, что резких скачков цен на хлеб не ожидается.

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