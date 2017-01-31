В Уфе в Кузнецовском Затоне продолжается строительство социального жилья

В минувшем году в эксплуатацию сдано 159 тысяч квадратных метров жилья — на 6 процентов больше, чем в 2015-м. В четвертом квартале ввели в строй многоэтажный дом для переселенцев из аварийного фонда. В 2017 году запланировано окончание строительства еще четырех «социальных» многоэтажек, сообщили в администрации столицы.