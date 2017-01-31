Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Изучив "черный ящик", эксперты назвали причину крушения Ту-154
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
В Госдуме призвали перестать церемониться с Порошенко - СМИ
В армии Украины сказали о «сдохших» БМП Порошенко
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Раскрыты генетические истоки высокого давления
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
15:29 (мск), источник: Мослента

Власти Москвы намерены развивать событийный туризм

Столичные фестивали привлекают все большее количество туристов.

Источник: Reuters

Около трети туристов приезжают в Москву, чтобы поучаствовать в развлекательных мероприятиях города. По оценкам Департамента спорта и туризма, в прошлом году ключевые мероприятия города посетили 55 миллионов человек.

Читайте также
Мэрия обнаружила в Москве 148 не прошедших классификацию гостиниц

Согласно докладу ведомства на заседании Правительства Москвы по вопросам развития туризма в столице, состоявшемся во вторник, 31 января, в последние два года Москва занимает первое место в Топ-10 российских городов по броням гостиниц в новогоднюю ночь. Крупнейший фестиваль «Путешествие в Рождество» привлек в столицу более 4 миллионов человек. При этом, в дни проведения мероприятия дополнительные доходы городских гостиниц, торговых предприятий, ресторанов составили 56 миллиардов рублей.

Кроме того, в рамках фестиваля «Московская осень» более 7 миллионов человек посетили уникальное для России и мира в целом событие — фестиваль «Круг света», инсталляции которого в минувшем году были признаны книгой рекордов Гиннесса самыми масштабными в мире.

Как отмечают представители департамента, при должном внимании к подобным мероприятиям Москва имеет все шансы войти в число главных мировых туристических столиц.

Так, например, в рамках развития туризма в столице уже в конце прошлого года, была завершена многолетняя работа по классификации гостиниц и отелей города. Категории «звезд» получили 870 отелей. При этом, 27 из них попали в категорию «5 звезд».

Ранее в конце 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по уровню благоустроенности и комфорта Москва способна составить конкуренцию таким городам, как Лондон, Париж и Нью-Йорк. «Конкуренция идет по нескольким направлениям. Одно из них — это деньги, экономика. Другое — это городская среда, насколько она комфортабельна. Моя обязанность — привести город в порядок и сделать так, чтобы люди не убегали, а, наоборот, говорили: Москва — лучший город на планете», — заявлял мэр. Столичный градоначальник также неоднократно отмечал, что от экономической активности в столице выигрывает не только бюджет города, но и малый и средний бизнес.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Где и как в Москве готовят собак-поводырей
ДНР: силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Взвешенные люди 3»: Ковальчук и худеющие пары на съемках Стала известна дата премьеры третьего сезона популярного телешоу про похудение. Сюрприз для поклонников — новые правила игры
Недвижимость
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Эксперты назвали города Подмосковья с дешевым жильем
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Трехлетняя девочка побывала в 20 странах мира Маленькая британка Бетти уже полтора года колесит по планете вместе с мамой и папой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь