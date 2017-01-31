Власти Москвы намерены развивать событийный туризм

Около трети туристов приезжают в Москву, чтобы поучаствовать в развлекательных мероприятиях города. По оценкам Департамента спорта и туризма, в прошлом году ключевые мероприятия города посетили 55 миллионов человек.

Согласно докладу ведомства на заседании Правительства Москвы по вопросам развития туризма в столице, состоявшемся во вторник, 31 января, в последние два года Москва занимает первое место в Топ-10 российских городов по броням гостиниц в новогоднюю ночь. Крупнейший фестиваль «Путешествие в Рождество» привлек в столицу более 4 миллионов человек. При этом, в дни проведения мероприятия дополнительные доходы городских гостиниц, торговых предприятий, ресторанов составили 56 миллиардов рублей.

Кроме того, в рамках фестиваля «Московская осень» более 7 миллионов человек посетили уникальное для России и мира в целом событие — фестиваль «Круг света», инсталляции которого в минувшем году были признаны книгой рекордов Гиннесса самыми масштабными в мире.

Как отмечают представители департамента, при должном внимании к подобным мероприятиям Москва имеет все шансы войти в число главных мировых туристических столиц.

Так, например, в рамках развития туризма в столице уже в конце прошлого года, была завершена многолетняя работа по классификации гостиниц и отелей города. Категории «звезд» получили 870 отелей. При этом, 27 из них попали в категорию «5 звезд».