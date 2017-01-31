Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск запустил работы по строительству подземного тоннеля в
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск запустил работы по строительству подземного тоннеля в
На прошедших выходных в рамках эксперимента возле SpaceX рабочие вырыли тоннель шириной 30 футов и длиной 50 футов. Глубина траншеи составила 15 футов.
Отмечается, что для проведения работ на территории собственных компаний Маску не потребуются разрешения властей. Пока что неизвестно, куда именно будет вести тоннель — к офису Tesla или в аэропорт.
Ранее сообщалось, что Илон Маск намерен пробурить тоннель под