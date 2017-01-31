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13:36 (мск), источник: Газета.Ру

Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск запустил работы по строительству подземного тоннеля в Лос-Анджелесе возле офиса одной из его компаний. Об этом пишет Wired.

Источник: Reuters

На прошедших выходных в рамках эксперимента возле SpaceX рабочие вырыли тоннель шириной 30 футов и длиной 50 футов. Глубина траншеи составила 15 футов.

Отмечается, что для проведения работ на территории собственных компаний Маску не потребуются разрешения властей. Пока что неизвестно, куда именно будет вести тоннель — к офису Tesla или в аэропорт.

Ранее сообщалось, что Илон Маск намерен пробурить тоннель под Лос-Анджелесом для борьбы с пробками.

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