Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Раскрыты генетические истоки высокого давления
Названа страна, сделавшая визы для россиян бесплатными с февраля
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В Таиланде при странных обстоятельствах погиб друг Михаила Круга
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
В Донецкой области "почти катастрофа": СМИ о реакции Порошенко
Трамп требует у Маккейна не развязывать 3 мировую
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16Femen объявили о распаде движения
14:18 (мск), источник: Uralpress.ru

В Верхнем Уфалее и Сатке подорожал проезд в общественном транспорте

С первого февраля 2017 года в двух муниципальных образованиях Челябинской области повышается плата за проезд в общественном транспорте. Подорожают и поездки на электричках.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Верхнего Уфалея, с первого февраля одна поездка в общественном транспорте на городских маршрутах обойдется в 19 рублей, на пригородных маршрутах — 2 рубля 20 копеек за 1 километр пути.

В Сатке также стоимость проезда на городских маршрутах увеличится до 20 рублей. В администрации Саткинского района уточнили, что последний раз стоимость проезда повышалась весной 2016 года на два рубля вместо рекомендованных ЕТО пяти рублей.

«На 1 января 2017 года экономически обоснованный тариф на осуществление регулярных перевозок на городских маршрутах составляет 24 рубля, но руководству района удалось договориться с автотранспортными предприятиями — пока не поднимать цену до предельного уровня», — пояснили в мэрии. Стоимость проезда одного пассажира в пригородном транспорте составит 1 рубль 80 копеек за 1 километр.

Как уже сообщало агентство, с первого февраля тарифы на проезд в пригородных электричках в Челябинской области вырастут на 4% — до 2 рублей 40 копеек за один километр.

На сегодня одна поездка в городском транспорте обходится в 20 рублей в Челябинске (с ноября 2015 года), Копейске (с января 2016 года), Коркино, Еманжелинске, Ашинском и Агаповском районах. Кроме того, в областном центре с нового года пенсионеры, которые не имеют статуса регионального или федерального льготника, оплачивают 50% от стоимости проезда при поездках в трамвае, троллейбусе или автобусе — 10 рублей. До 2017 года эта категория льготников бесплатно ездила в общественном транспорте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Предприятия Группы «Мечел» перешли на особый режим работы в связи с НМУ в Челябинске
Украинские власти готовят эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки
Минюст США защитит в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Половина россиян предложила снять запрет на хиджабы в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Викинг» установил рекорд за всю историю российского кино Масштабный исторический блокбастер показал высокие сборы в рекордно короткие сроки
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В особняке российского олигарха откроют ночлежку
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Москве появится площадь имени Фиделя Кастро
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь