В Верхнем Уфалее и Сатке подорожал проезд в общественном транспорте

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Верхнего Уфалея, с первого февраля одна поездка в общественном транспорте на городских маршрутах обойдется в 19 рублей, на пригородных маршрутах — 2 рубля 20 копеек за 1 километр пути.

В Сатке также стоимость проезда на городских маршрутах увеличится до 20 рублей. В администрации Саткинского района уточнили, что последний раз стоимость проезда повышалась весной 2016 года на два рубля вместо рекомендованных ЕТО пяти рублей.

«На 1 января 2017 года экономически обоснованный тариф на осуществление регулярных перевозок на городских маршрутах составляет 24 рубля, но руководству района удалось договориться с автотранспортными предприятиями — пока не поднимать цену до предельного уровня», — пояснили в мэрии. Стоимость проезда одного пассажира в пригородном транспорте составит 1 рубль 80 копеек за 1 километр.

Как уже сообщало агентство, с первого февраля тарифы на проезд в пригородных электричках в Челябинской области вырастут на 4% — до 2 рублей 40 копеек за один километр.

На сегодня одна поездка в городском транспорте обходится в 20 рублей в Челябинске (с ноября 2015 года), Копейске (с января 2016 года), Коркино, Еманжелинске, Ашинском и Агаповском районах. Кроме того, в областном центре с нового года пенсионеры, которые не имеют статуса регионального или федерального льготника, оплачивают 50% от стоимости проезда при поездках в трамвае, троллейбусе или автобусе — 10 рублей. До 2017 года эта категория льготников бесплатно ездила в общественном транспорте.