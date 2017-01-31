Директор воронежской «Квадры» Николай Назаров уйдет в отставку
Губернатор Алексей Гордеев высоко оценил работу Назарова и вручил знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью».
Губернатор Алексей Гордеев высоко оценил работу Назарова и вручил знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью».
Директор воронежского филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» Николай Назаров уйдет в отставку по собственному желанию, сообщила
Директор воронежского филиала покинет пост в возрасте 70 лет. Новым руководителем «Квадры» станет сын Николая Назарова Виктор, работавший директором регионального филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы», сообщил «Коммерсантъ». В
Николай Назаров руководил воронежским филиалом «Квадра» с октября 2005 года. Губернатор Алексей Гордеев высоко оценил работу Назарова и вручил знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью» за многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в
Николай Назаров избрался в Воронежскую облдуму в сентябре 2016 года. Назаров занимает должность зампредседателя комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам, является членом комитета по культуре и историческому наследию.