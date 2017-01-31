Год экологии обойдется Новосибирской области в 300 миллионов

Около 7 миллиардов рублей выделят из разных источников на проведение Года экологии в Новосибирской области, из них 300 миллионов — из регионального бюджета.

Основной объем средств уйдет на строительство двух мусороперерабатывающих заводов на территории области, сообщает ТАСС. Их общая стоимость составит 6,5 миллиардов рублей. Планируется, что они заработают в 2019 году.

В Новосибирской области также появится первый заповедник. Он расположится на Васюганских болотах и займет 615 тысяч гектаров. Строить природную зону помогут томичи.