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14:00 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Год экологии обойдется Новосибирской области в 300 миллионов

С учетом федеральных денег на Год экологии уйдет 7 миллиардов.

Источник: РИА "Новости"

Около 7 миллиардов рублей выделят из разных источников на проведение Года экологии в Новосибирской области, из них 300 миллионов — из регионального бюджета.

Основной объем средств уйдет на строительство двух мусороперерабатывающих заводов на территории области, сообщает ТАСС. Их общая стоимость составит 6,5 миллиардов рублей. Планируется, что они заработают в 2019 году.

В Новосибирской области также появится первый заповедник. Он расположится на Васюганских болотах и займет 615 тысяч гектаров. Строить природную зону помогут томичи.

Всего в Год экологии в регионе пройдет 108 мероприятий. Самые крупные из них — 6-й Барабо-Кулундинский международный эколого-мелиоративный форум и Международная экологическая студенческая конференция.

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