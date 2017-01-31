Сырный бум: как эмбарго изменило российский рынок сыра

Источник: РИА Новости

Однако краха не случилось, напротив — по данным участников рынка, производство сыра в стране с 2013 по 2015 годы выросло на 75%, импорт сократился в два раза, а сыровары научились делать отличную буррату и моцареллу.

Производители сыра, шеф-повар и владелец сырной лавки рассказали РИА Новости, как санкции навсегда изменили понятие «российский сыр».

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Несомненный плюс За последнее время на рынке сыров в России произошли значительные изменения, считает гендиректор ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко. «Собственное производство сыров в стране выросло на 74% с 310 тысяч тонн в 2013 году до 547 тысяч тонн в 2015 году. При этом доля импорта за тот же период значительно сократилась с 58% до 19% по итогам 2015 года. Это говорит о том, что сырная отрасль претерпела серьезные изменения и, очевидно, в пользу отечественных производителей», — рассказал он. «До августа 2014 года более 90% продукции Valio для российского рынка производилось в Финляндии, остальные 10% составляли продукты из Эстонии и произведенные в России. После введения эмбарго была проделана колоссальная работа: за два года Valio увеличила выпуск плавленого сыра в России в 2,5 раза, а общий объем продукции в 2015 году увеличился на 30%. 2016 год стал годом роста, мы представили на российском рынке более 30 новинок», — рассказали в пресс-службе ООО «Валио».

Цех фасовки плавленного сыра на предприятии компании Valio в Одинцовском районе Московской области. | Источник: РИА "Новости"

Говорит об изменениях на рынке в лучшую сторону и руководитель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. «Если сразу после введения продуктового эмбарго количество сыра на полках супермаркетов уменьшилось в разы и появилось очень много сырных продуктов из пальмового масла, то теперь найти качественный сыр стало намного проще», — говорит он. Сегодня ремесленные сыроварни появляются, как грибы после дождя, и большинство из них варят сыры высокого качества с довольно приятным сливочным вкусом — ничего выдающегося, но вполне достойный натуральный продукт, утверждает Крупецков.

«Как показывает статистика, 99% населения России нужен именно такой сыр», — добавил эксперт.

У санкций есть несомненный плюс — это возможность производить свои сыры и работать на собственном сырье, отмечает бренд-шеф бара «Практика» Николай Кочетов. «У нас уже научились хорошо делать буррату, моцареллу и страчателлу. На мой взгляд, качество произведенных в России этих сыров очень высокое», — говорит он.

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Мал золотник, да дорог Однако с выдержанными сырами — тем же пармезаном, например, — ситуация печальная, добавляет Кочетов. «Невозможно наладить производство такого сыра за несколько лет, раскрыть секреты и освоить многовековые традиции тех мест, где люди накапливали знания столетиями. Среди аналогов можно увидеть много достойных продуктов, но все же для искушенного потребителя найти достойное замещение непросто. На мой взгляд, замены многим европейским сырам российскими производителями на сегодня нет, но это, в первую очередь, касается выдержанных сыров», — поясняет он. Аналогов необычных сыров, бывших визитной карточкой Европы, в России пока мало, добавляет руководитель проекта «Сырный сомелье», но в России уже делают достойные сыры, уровень которых начинает приближаться к европейскому. «В основном это те сыры, созревание которых не требует долгого времени. По большей части это небольшие производства, а значит, небольшие объемы, таких сыров не встретить в супермаркете, за ними нужно охотиться в небольших лавках», — добавляет он.

По мнению Мартыненко, если брать рынок сыров в целом, заменить можно около 90% — к оставшимся 10% можно отнести те самые пармезан, бри, ряд французских сортов, которые уникальны либо благодаря технологии производства, либо имеют защищенное название.

Однако в остальных случаях российским производителям удалось далеко продвинуться — в основном, благодаря иностранным специалистам.

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«Производство сыров — вещь технологически непростая, мы бы ничего не смогли сделать, если бы у нас на производстве не было итальянского технолога с мировым именем, поскольку в производстве этого продукта очень много технологических нюансов, которые невозможно воспроизвести», — добавляет он. Новый тренд По словам Мартыненко, к моменту введения санкций он собирался закрыть сырный проект из-за сложности и капиталоемкости производства, однако продэмбарго все изменило. «После введения санкций, в какой-то момент у нас спрос в два раза превысил объемы нашего производства, тогда стало понятно, что в этой теме можно остаться и продолжить развивать производство. За последние два года, мы смогли нарастить объемы производства на 11−13% в год, недавно открыли цех по фасовке и упаковке свежих сыров, вложив в него более 300 миллионов рублей», — говорит он.

Кочетов добавляет, что на отмену эмбарго как гражданин страны смотрит отрицательно.

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«Наши производители только “раскачались”, начали что-то делать — в этом отношении санкции определенно пошли на пользу и, надеюсь, будут полезны в будущем», — аргументирует шеф, но отмечает: возможность закупать у европейцев ту продукцию, у которой пока нет аналогов в России, ему иметь хотелось бы. В пресс-службе «Валио» добавляют, что прогнозы на этот счет давать не готовы. «С 2014 года ходит множество слухов, как об отмене санкций, так и о продлении. Но если экономическая ситуация изменится, то у нас есть различные сценарии развития бизнеса в России», — сообщили в компании. Крупецков же из «Сырного сомелье» утверждает, что за ситуацией в области санкций Запада и ответного эмбарго уже не следит. «Отменят — я буду очень рад, а не отменят, не сильно расстроюсь. Сейчас мы строим свою стратегию именно на текущей ситуации, то есть, что санкции это надолго, а значит, будем и дальше искать интересные российские сыры. Сейчас российский сыр — это тренд, и мы следуем ему», — говорит он. Определите ли вы сыр по картинке? Сможете отличить бри от камамбера, а рокфор от горгондзолы? Проверьте, настоящий ли вы сырный гурман!