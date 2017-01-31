Доступ в разрушающийся дом в Дзержинске жителям ограничен до 1 марта

Нижний Новгород, 31 января — АиФ-НН. Доступ в разрушающийся дом № 6 «а» на улице Буденного в Дзержинске жителям ограничен до 1 марта, сообщает городская администрация.

Решение о продлении сроков было принято на очередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 30 января. Обследование аварийного здания ведется ежедневно, выполняются замеры смещения и деформации, также проводятся полевые исследования грунта и прочие необходимые работы. Кроме того, специалисты наблюдают за состоянием близлежащих домов. Заключение о состоянии дома будет готово после 1 марта, тогда станет понятно, пригоден ли он для дальнейшего проживания.