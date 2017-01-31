Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Раскрыты генетические истоки высокого давления
В Киеве начались акции протеста у отделений российских банков
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
В Таиланде при странных обстоятельствах погиб друг Михаила Круга
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
В Донецкой области "почти катастрофа": СМИ о реакции Порошенко
Неудачное испытание миномета Украины показали СМИ
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16Femen объявили о распаде движения
14:16 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Доступ в разрушающийся дом в Дзержинске жителям ограничен до 1 марта

Обследование просевшего здания ведется ежедневно.

Нижний Новгород, 31 января — АиФ-НН. Доступ в разрушающийся дом № 6 «а» на улице Буденного в Дзержинске жителям ограничен до 1 марта, сообщает городская администрация.

Решение о продлении сроков было принято на очередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 30 января. Обследование аварийного здания ведется ежедневно, выполняются замеры смещения и деформации, также проводятся полевые исследования грунта и прочие необходимые работы. Кроме того, специалисты наблюдают за состоянием близлежащих домов. Заключение о состоянии дома будет готово после 1 марта, тогда станет понятно, пригоден ли он для дальнейшего проживания.

Напомним, 14 января из-за просадки фундамента пятиэтажного дома эвакуировали около 80 человек. По предварительным данным, причиной стали карстово-суффозионные процессы, происходящие под основанием здания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
26 собак стали жертвой бешеного волка под Смоленском, прежде чем его застрелили
Украинские власти готовят эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки
Минюст США защитит в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Половина россиян предложила снять запрет на хиджабы в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Викинг» установил рекорд за всю историю российского кино Масштабный исторический блокбастер показал высокие сборы в рекордно короткие сроки
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В особняке российского олигарха откроют ночлежку
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Москве появится площадь имени Фиделя Кастро
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь