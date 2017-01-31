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14:16 (мск), источник: Publika.md

Сотрудника налоговой службы уволили за халатность

Сотрудника налоговой службы таможенного пункта Кагула уволили за халатность. Он допустил ввоз в страну партии незадекларированных товаров без уплаты пошлины.

Источник: Publika.md

По данным Таможенной службы, сотрудник невнимательно проверил автомобиль, в котором находились бытовая химия, средства гигиены и продукты из Турции на общую сумму 22 тысячи леев.

Большая часть товара не была указана в таможенной декларации. Начато служебное расследование, предстоит установить, кто еще из сотрудников мог быть причастен к подобным нарушениям.

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