Сотрудника налоговой службы уволили за халатность
Сотрудника налоговой службы таможенного пункта Кагула уволили за халатность. Он допустил ввоз в страну партии незадекларированных товаров без уплаты пошлины.
Сотрудника налоговой службы таможенного пункта Кагула уволили за халатность. Он допустил ввоз в страну партии незадекларированных товаров без уплаты пошлины.
По данным Таможенной службы, сотрудник невнимательно проверил автомобиль, в котором находились бытовая химия, средства гигиены и продукты из Турции на общую сумму 22 тысячи леев.
Большая часть товара не была указана в таможенной декларации. Начато служебное расследование, предстоит установить, кто еще из сотрудников мог быть причастен к подобным нарушениям.