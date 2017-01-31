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14:38 (мск), источник: УралПолит.ру

Против сысертского АТП, полгода не платившего зарплату водителям, возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января, ИА УралПолит.Ru. На Урале возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы сотрудникам Муниципального унитарного предприятия «Сысертское АТП».

Источник: УралПолит.ру

Водителям общественного транспорта в Сысерти не выплачивают заработную плату с августа. Предприятие накопило задолженность перед 85 сотрудниками в 6,8 млн рублей.

«Следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы)… В период с августа 2016 по январь 2017 годов руководство Муниципального унитарного предприятия “Сысертское АТП”, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, не выплачивало заработную плату сотрудникам указанного предприятия», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что «Сысертское АТП» также проходит по делу о «сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов», возбужденному в декабре 2016 года.

О ситуации на предприятии вчера, 30 января, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву доложил прокурор области Сергей Охлопков.

Напоминаем, о задолженности АТП перед работниками стало известно после того, как 20 января водители общественного транспорта объявили забастовку.

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