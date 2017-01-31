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14:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе появится новый газопровод

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфе построят газопровод среднего давления протяженностью 64 метра. Он будет проложен от улицы Большой Гражданской до здания № 36 по улице Кировоградской. В Советском районе Уфы прошли публичные слушания по проекту строительства нового газопровода, сообщили в уфимском Горсовете.

Проект планировки и межевания был разработан МУП «АПБ» Уфы. Заказчиком выступило ОАО «Газпром газораспределение Уфа». В рамках действующих норм проектируемый газопровод пересекается с уже существующими инженерными коммуникациями — с двумя водопроводами, газопроводом высокого давления и кабельными линиями.

В публичных слушаниях приняли участие 27 человек: депутаты городского Совета, проектировщики, представители городской администрации, жители Уфы, неравнодушные к судьбе проекта.

Выступившие высказались в поддержку проекта. Они отметили, что его реализация позволит решить вопросы с теплоснабжением сразу нескольких предприятий, расположенных в границах проектируемого участка и рядом с ним. Наличие газопровода позволит запустить собственную котельную и экономить энергоресурсы, контролируя их расход. На производствах, которые будет обеспечивать теплом котельная, работают около 400 человек.

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