В Уфе появится новый газопровод

Проект планировки и межевания был разработан МУП «АПБ» Уфы. Заказчиком выступило ОАО «Газпром газораспределение Уфа». В рамках действующих норм проектируемый газопровод пересекается с уже существующими инженерными коммуникациями — с двумя водопроводами, газопроводом высокого давления и кабельными линиями.

В публичных слушаниях приняли участие 27 человек: депутаты городского Совета, проектировщики, представители городской администрации, жители Уфы, неравнодушные к судьбе проекта.

Выступившие высказались в поддержку проекта. Они отметили, что его реализация позволит решить вопросы с теплоснабжением сразу нескольких предприятий, расположенных в границах проектируемого участка и рядом с ним. Наличие газопровода позволит запустить собственную котельную и экономить энергоресурсы, контролируя их расход. На производствах, которые будет обеспечивать теплом котельная, работают около 400 человек.