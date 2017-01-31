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14:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

ЦБ ограничил финансовые операции в «Енисее»

Центробанк предъявил «Енисею» требование реклассифицировать требования к заемщикам.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Центральный банк РФ ввел запрет на проведение операций по счетам и вкладам в красноярском банке «Енисей», сообщает «Интерфакс». Запрет введен 25 января сроком на шесть месяцев по итогам проведенной регулятором проверки.

По данным издания, Центробанк предъявил «Енисею» требование реклассифицировать права и требования к заемщикам.

Как уточняет портал «Финансист», банк «Енисей» 30 января обратился в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением о признании решения Центробанка недействительным. Суд должен до 1 февраля назначить дату слушания дела.

В банке полагают, что предписание создает определенные препятствия для работы.

«С учётом всех обстоятельств, применённые Центробанком меры кажутся нам избыточными и несоразмерными. Данные ограничения неизбежно приведут к невозможности исполнять обязательства перед контрагентами и работниками банка, поскольку за счет таких операций (в т.ч. кредитование, выдача банковских гарантий и пр.) во многом формируется доход банка. Конечно, применяя такие меры, Банк России не мог не понимать, что фактически он своими действиями лишил банк возможности осуществлять банковскую деятельность», — цитирует портал зампредседателя правления банка «Енисей» Ирину Антипину.

Банк «Енисей» создан в ноябре 1990 года на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР, имеет филиал в Москве. Основными акционерами, по данным Банка России, являются московские ООО «Дивити-инвест», ООО «Примьеро групп», ООО «Лантана-инвест», ООО «Станлей», ООО «Арте холдинг» и ООО «Дженирал финанс».

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