Пономарев поручил проверить екатеринбургский «Водоканал»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в надзорное ведомство поступило обращение жилищного кооператива, осуществляющего возведение многоквартирного жилого дома с привлечением денежных средств граждан и указавшего на неправомерные действия муниципального предприятия.

Проверка показала, что «Водоканал» обратился в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области с заявлением об установлении размера платы за подключение строящегося жилого дома, не представив полный пакет документов. Лишь после шести дополнительных запросов РЭК МУП направил истребуемую документацию. Учитывая, что, в том числе по вине «Водоканала» произошел срыв нормируемых сроков сдачи объекта в эксплуатацию, прокуратура области внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства главе администрации города.

Кроме того застройщик обращался за соответствующими разъяснениями к председателю РЭК Свердловской области, однако обращение заявителя органом исполнительной власти оставлено без ответа. В связи с грубыми нарушениями требований федерального законодательства об обращениях граждан прокуратурой области принято решение о вызове председателя для составления постановления об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение порядка рассмотрения обращений».

Результаты надзорных мероприятий и рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры Свердловской области.