Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Что нового в лечении рака
Умерла актриса, боровшаяся с болезнью 4 года
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Супруга Зельдина пережила мужа всего на 3 месяца - СМИ
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Ученые научились стирать плохие воспоминания
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

На охрану, защиту и тушение лесов в Приангарье выделено более 340 млн рублей

Вопрос подготовки к пожароопасному периоду рассмотрен на заседании КЧС Иркутской области.

На мероприятия по охране, защите и тушению лесов в 2017 году из федерального и областного бюджетов выделено 343,3 млн рублей, что почти на 100 млн рублей больше чем в прошлом году. Также планируется увеличить количество летных часов авиапатрулирования с 1246-ти до 1446-ти. Об этом шла речь на заседании КЧС Иркутской области по подготовке к пожароопасному периоду 2017 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Перед началом пожароопасного сезона во всех 37-ми лесничествах области подготовлены планы тушения лесных пожаров, совместно с инспекторами службы Гостехнадзора Иркутской области проводится проверка техники, рассказал начальник управления лесного хозяйства министерства Валентин Широков. С органами федеральной и областной власти, участвующими в профилактике и тушении лесных пожаров, а также с соседними субъектами Российской Федерации готовятся проекты соглашений о взаимодействии. Кроме этого, при вводе в работу программы «Безопасный город» с 6-ти до 27-ми штук будет увеличено количество камер видеонаблюдения за пожарной обстановкой «Лесной дозор».

В этом году, в отличие от 2016 года, министерством в более ранние сроки подготовлены аукционы на использование вертолетной техники в тушении и обнаружении пожаров, что позволит осуществлять более оперативное маневрирование сил и средств по территории региона в зависимости от пожарной ситуации. Аукционы на использование других видов авиации также уже сформированы.

«Сейчас на стадии тестирования в министерстве находится программа автоматизированного создания Сводного плана тушения лесных пожаров, а также программа учета маневрирования силами лесопожарных формирований. Также мы надеемся, что мобильное приложение “Берегите лес”, разработанное ФБУ “Авиалесоохрана”, получит популярность у жителей области и граждане смогут своевременно и самостоятельно с помощью нажатия одной кнопки сообщать о лесных пожарах», — сообщил Валентин Широков.

ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» планирует до начала пожароопасного сезона увеличить парашютную службу до 50-ти человек и десантную до 210-ти человек за счет набора сезонных десантников-пожарных.

Также о мероприятиях в рамках подготовки к пожароопасному сезону на заседании отчитались директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Михаил Яблоков и директор Шелеховского филиала ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Министерства обороны России Сергей Жадиков.

«Для того чтобы улучшить взаимодействие в наступающем пожароопасном сезоне между региональным министерством лесного комплекса, прокуратурой, МЧС, нацпарками, Министерством обороны и другими ведомствами, мы в ближайшее время организуем отдельное совещание, где обсудим планы, вопросы и проблемы, которые возникали или могут возникнуть при тушении лесных пожаров», — заявил председатель правительства Приангарья Александр Битаров.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону лесничества Иркутской области провели 41 контрольно-проверочное мероприятие, по результатам которых выявлено 21 нарушение правил пожарной безопасности в лесах, составлен 21 протокол по ст. 8.32 КоАП РФ, наложен 21 административный штраф на общую сумму 201,5 тысяч рублей, к административной ответственности привлечено 19 лиц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Движение транспорта ограничат по улице Набережная Иркута в столице Приангарья
ДНР: силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Взвешенные люди 3»: Ковальчук и худеющие пары на съемках Стала известна дата премьеры третьего сезона популярного телешоу про похудение. Сюрприз для поклонников — новые правила игры
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В особняке российского олигарха откроют ночлежку
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Москве появится площадь имени Фиделя Кастро
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Трехлетняя девочка побывала в 20 странах мира Маленькая британка Бетти уже полтора года колесит по планете вместе с мамой и папой.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь