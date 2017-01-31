На охрану, защиту и тушение лесов в Приангарье выделено более 340 млн рублей

На мероприятия по охране, защите и тушению лесов в 2017 году из федерального и областного бюджетов выделено 343,3 млн рублей, что почти на 100 млн рублей больше чем в прошлом году. Также планируется увеличить количество летных часов авиапатрулирования с 1246-ти до 1446-ти. Об этом шла речь на заседании КЧС Иркутской области по подготовке к пожароопасному периоду 2017 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Перед началом пожароопасного сезона во всех 37-ми лесничествах области подготовлены планы тушения лесных пожаров, совместно с инспекторами службы Гостехнадзора Иркутской области проводится проверка техники, рассказал начальник управления лесного хозяйства министерства Валентин Широков. С органами федеральной и областной власти, участвующими в профилактике и тушении лесных пожаров, а также с соседними субъектами Российской Федерации готовятся проекты соглашений о взаимодействии. Кроме этого, при вводе в работу программы «Безопасный город» с 6-ти до 27-ми штук будет увеличено количество камер видеонаблюдения за пожарной обстановкой «Лесной дозор».

В этом году, в отличие от 2016 года, министерством в более ранние сроки подготовлены аукционы на использование вертолетной техники в тушении и обнаружении пожаров, что позволит осуществлять более оперативное маневрирование сил и средств по территории региона в зависимости от пожарной ситуации. Аукционы на использование других видов авиации также уже сформированы.

«Сейчас на стадии тестирования в министерстве находится программа автоматизированного создания Сводного плана тушения лесных пожаров, а также программа учета маневрирования силами лесопожарных формирований. Также мы надеемся, что мобильное приложение “Берегите лес”, разработанное ФБУ “Авиалесоохрана”, получит популярность у жителей области и граждане смогут своевременно и самостоятельно с помощью нажатия одной кнопки сообщать о лесных пожарах», — сообщил Валентин Широков.

ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» планирует до начала пожароопасного сезона увеличить парашютную службу до 50-ти человек и десантную до 210-ти человек за счет набора сезонных десантников-пожарных.

Также о мероприятиях в рамках подготовки к пожароопасному сезону на заседании отчитались директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Михаил Яблоков и директор Шелеховского филиала ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Министерства обороны России Сергей Жадиков.

«Для того чтобы улучшить взаимодействие в наступающем пожароопасном сезоне между региональным министерством лесного комплекса, прокуратурой, МЧС, нацпарками, Министерством обороны и другими ведомствами, мы в ближайшее время организуем отдельное совещание, где обсудим планы, вопросы и проблемы, которые возникали или могут возникнуть при тушении лесных пожаров», — заявил председатель правительства Приангарья Александр Битаров.