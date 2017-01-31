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15:25 (мск), источник: ИА REGNUM

В Воронеже отменен конкурс на продажу МУП «Горэлектросеть»

Как пояснил накануне в ходе планерного совещания глава администрации города Александр Гусев, причиной отмены конкурса стали недоработки в документации.

В Воронеже отменен конкурс по продаже имущества за МУП «Воронежская горэлектросеть». Соответствующее объявление появилось 31 января на сайте мэрии, сообщает ИА REGNUM.

В тексте извещения за подписью исполняющего обязанности гендиректора МУПа, в частности, говорится: «Уведомляю, что МУП “Воронежская горэлектросеть” отменяет конкурс № 0001-(Ж от 09.01.2017 г. на право заключения договора купли-продажи имущества, закреплённого за МУП “Воронежская горэлектросеть” на праве хозяйственного ведения № 090117/013 8201/01».

Как пояснил накануне в ходе планерного совещания глава администрации города Александр Гусев, причиной отмены конкурса стали недоработки в документации.

Предполагается, что повторно конкурс будет объявлен в феврале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, варианты реорганизации «Воронежской горэлектросети», в том числе и возможность приватизации, обсуждались в течение последних нескольких лет. В частности, озвучивались намерения приобрести предприятие со стороны МРСК Центра, однако договор так и не был заключен. Летом 2015 года было принято решение об акционировании предприятия. Тогда же заявлялось, что интерес к МУПу вновь проявляет МРСК Центра.

2 декабря 2016 года депутаты Воронежской городской думы согласовали продажу имущества МУП. Сразу после январских каникул имущество МУПа — сюда вошло более тысячи зданий и сооружений, а также оборудование и автомобили — было выставлено на продажу.

Начальная цена, установленная на имущество МУПа, составила тогда 1 млрд 633 млн 508 тыс. 971 рубль. На 31 октября 2016 года долги предприятия составляли около 860 млн рублей.

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