Воронежская область получит 529 млн рублей на поддержку сельского хозяйства

Воронежская область получит 529 млн рублей из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства в 2017 году. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, появился на сайте правительства России во вторник, 31 января.

Субсидии позволят возместить часть прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (АПК), а также на приобретение техники и оборудования. Деньги выделят в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы. Правительство распределило между 38 субъектами страны более 10,65 млрд рублей.

Реализация аграрных инвестпроектов в АПК в Воронежской области обойдется в 3,5 млрд рублей в 2017 году.