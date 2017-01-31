Воронежская область получит 529 млн рублей на поддержку сельского хозяйства
Субсидии позволят возместить часть затрат на модернизацию объектов АПК.
Субсидии позволят возместить часть затрат на модернизацию объектов АПК.
Воронежская область получит 529 млн рублей из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства в 2017 году. Соответствующий документ, подписанный
Субсидии позволят возместить часть прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (АПК), а также на приобретение техники и оборудования. Деньги выделят в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы. Правительство распределило между 38 субъектами страны более 10,65 млрд рублей.
Реализация аграрных инвестпроектов в АПК в Воронежской области обойдется в 3,5 млрд рублей в 2017 году.