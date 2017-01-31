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15:06 (мск), источник: Sputnik.md

Проект социальных магазинов в Молдове расширяется

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Проект по открытию в Молдове социальных магазинов расширяется. На данный момент такие точки продаж, число которых уже достигло десяти, обслуживают свыше пятнадцати тысяч человек в Оргееве, Кишиневе, Чадыр-Лунге, Кагуле и Калараше.

Источник: Sputnik.md

В каждом из таких мест продаж пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могут приобрести хлеб всего за 2 лея, а также другие социально-значимые продукты по сниженным ценам.

Реализацией проекта социальных магазинов занимается «Партия Шора». В ближайшие два года политформирование планирует открыть свыше 100 подобных точек продаж по всей республике. Увеличится и охват мобильных точек продаж, цель которых обеспечить и сельских граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, продуктами по сниженным ценам.

Со вторника жители еще одного села Оргеевского района смогут совершать покупки по сниженным ценам в мобильном социальном магазине. Речь идет о селе Пересечина. Таким образом, в настоящее время мобильный социальный магазин работает в 10 селах оргеевского района, а именно: Иванча, Фурчень, Брэнешть, Пьятра, Желобок, Киперчень, Воротец, Андреевка и Похорничень. Всего здесь обслуживаются около пяти тысяч пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале текущего года «Партия Шора» расширит проект мобильных социальных магазинов еще на 12 сел Оргеевского района.

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