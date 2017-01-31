Проект социальных магазинов в Молдове расширяется

В каждом из таких мест продаж пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могут приобрести хлеб всего за 2 лея, а также другие социально-значимые продукты по сниженным ценам.

Реализацией проекта социальных магазинов занимается «Партия Шора». В ближайшие два года политформирование планирует открыть свыше 100 подобных точек продаж по всей республике. Увеличится и охват мобильных точек продаж, цель которых обеспечить и сельских граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, продуктами по сниженным ценам.

Со вторника жители еще одного села Оргеевского района смогут совершать покупки по сниженным ценам в мобильном социальном магазине. Речь идет о селе Пересечина. Таким образом, в настоящее время мобильный социальный магазин работает в 10 селах оргеевского района, а именно: Иванча, Фурчень, Брэнешть, Пьятра, Желобок, Киперчень, Воротец, Андреевка и Похорничень. Всего здесь обслуживаются около пяти тысяч пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале текущего года «Партия Шора» расширит проект мобильных социальных магазинов еще на 12 сел Оргеевского района.