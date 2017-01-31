Жизнь после оферты: акции «Башнефти» установили новый исторический максимум

К 13.06 мск обыкновенные акции «Башнефти» росли на 7,56% — до 3,95 тысячи рублей (уже поднимались на 14,3% — до 4199,5 рубля), привилегированные — на 1,03% — до 1,367 тысячи рублей. При этом индекс ММВБ снижался на 0,63%, следует из данных Московской биржи.

Рост в отсутствие новостей мог быть спекуляцией со стороны игроков рынка, надеющихся на дальнейшие манипуляции активом или продажу по более высокой цене «Роснефти», если последняя решит полностью консолидировать акции «Башнефти» в своих руках, считают аналитики.

В соответствии с законодательством РФ, «Роснефть» 15 ноября прошлого года направила «Башнефти» обязательное предложение о приобретении 55,466 миллиона (37,52% общего количества) обыкновенных акций по 3,7 тысячи рублей за бумагу. Оферта по акциям «Башнефти» действовала до 30 января.

Странный рост

Условия оферты были хорошими для миноритариев, и большинство из них согласилось на предложение «Роснефти», отмечает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. Средства поступят на счета миноритариев в ближайшие недели, после чего можно будет считать биржевую историю «Башнефти» оконченной, полагает он.

С ним согласен и Георгий Ващенко из «Фридом Финанс». После завершения оферты нельзя исключать делистинг акций, поэтому рост котировок на 13% к цене оферты выглядит странным.

Впрочем, Ткачук не исключает, что у «Башнефти» на бирже сохранится небольшой free float около 5% (сопоставимый free float, например, имеет «Газпром нефть») и они продолжат торговаться на Московской бирже.

«В этом случае, акции будут легко манипулируемыми, так как мажоритарий или крупный миноритарий может поспособствовать сильному росту или снижению бумаг», — замечает он.

Возможно, часть участников рынка посчитала, что после выкупа «Роснефть» будет способствовать развитию этого актива, либо в дальнейшем предложит более щедрые условия выкупа для миноритариев, дабы полностью консолидировать этот актив, полагает эксперт.

Во что реинвестировать?

По мнению Романа Ткачука из «Альпари», сейчас обыкновенные акции «Башнефти» переоценены, так как префы дешевле почти в три раза, хотя дивиденды по ним в прошлые годы были заметно больше. Это аномальная ситуация, но когда она вернется в норму — пока сложно сказать, считает аналитик.

«Перед завершением оферты акции “Башнефти” были сильно волатильны, и повышенная волатильность сохранится в ближайшее время», — добавляет он.

Ключевым вопросом для участников рынка в ближайшее время будет определение объектов для реинвестирования денежных средств, которые будут получены в результате выкупа акций «Башнефти» у миноритариев, считает главный аналитик «ВТБ 24» Станислав Клещев.

В пределе сумма высвобожденной на рынок ликвидности может составить до 1,3 миллиарда долларов — колоссальные деньги даже для текущих условий постоянного притока западного капитала, подсчитал эксперт.

Он полагает, что наиболее вероятными являются покупки привилегированных акций «Башнефти» и восстановление таким образом позиций в капитале компании, а также приобретение других дивидендных историй в нефтегазовом секторе — акций «Лукойла», префов «Сургутнефтегаза», «Татнефти», акций «Газпром нефти».

«Предполагаем, что в феврале котировки данных компаний будут чувствовать себя чуть лучше своих конкурентов в отрасли», — говорит аналитик.