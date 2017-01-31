В Волгограде жилинспекция проверяет качество отопления в жилых домах

В первую очередь внеплановые проверки проходят на объектах, откуда поступают жалобы.

Так, в многоквартирном доме на улице Ленина, по словам жильцов, до середины января комнатная температура не превышала 17 градусов при норме 20−22 градуса. И такая сложная ситуация не первый год. Как говорят сами жильцы, управляющая компания на жалобы не реагировала. При этом стоимость услуги в платежках выросла, но теплее от этого не стало. При этом, по словам волгоградцев, платят они исправно.

Елена Глухова, жительница Волгограда: «17 градусов. Это на протяжении всего декабря и половины января, о чем у меня есть пять актов зафиксированных. Я за декабрь заплатила 5200 рублей только за отопление».

Чтобы нормализовать ситуацию, только за январь специалисты жилинспекции в Волгограде внепланово проверили более 130 «сложных» объектов. Что касается начисления платы за коммунальную услугу жильцам дома по улице Ленина, будет проведена проверка.

Олег Казаков, главный специалист инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда»: «Согласно обращению жителей, температура в жилых комнатах была 17−18 градусов. До проведения проверки. На сегодняшний день температура составляет 22 градуса, что соответствует правилам предоставления коммунальных услуг».

Александр Богомолов, заместитель начальника инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда»: «Бывают такие моменты, когда по приходу проверки управляющая организация применяет все исчерпывающие меры по нормализации температуры в помещениях квартир».