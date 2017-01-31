Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Ученые научились стирать плохие воспоминания
В Киеве начались акции протеста у отделений российских банков
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Что нового в лечении рака
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
15:32 (мск), источник: Informburo.kz

Порядка 100 объектов дополнительно приватизируют в Казахстане в 2017 году

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал ускорение процесса приватизации в республике.

После заседания Правительства РК министр национальной экономики Тимур Сулейменов на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

«Запланировано на приватизацию 783 объекта. При этом каждый год делаем инвентаризацию и включаем дополнительные объекты на приватизацию. В этом году мы думаем, что порядка 100, может больше объектов дополнительно включим», — сообщил Тимур Сулейменов.

Он рассказал, что всего за два года реализации программы приватизации были проданы 147 объектов, остальные — находятся в стадии реализации.

«Необходимо очень чётко понимать, что просто продать объект, не подготовив его, не очистив от каких-то обязательств, не приведя в порядок — очень сложно. Это, соответственно, занимает определённое время. Поэтому приватизация будет продолжена. У всех есть поручения, которые дал Президент и на заседании Правительства все государственные органы и акимы получили исчерпывающие указания, что все объекты за исключением IPO должны быть реализованы в 2017—2018 годах. Поэтому это на каждодневном контроле у Правительства», — заключил он.

31 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Послании народу напомнил, что определён перечень из порядка 800 предприятий для приватизации до 2020 года. Глава государства поручил Правительству ускорить и завершить приватизацию предприятий до конца 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
70-летнего водителя школьного автобуса задержали по подозрению в педофилии в Шетпе
ДНР: силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Взвешенные люди 3»: Ковальчук и худеющие пары на съемках Стала известна дата премьеры третьего сезона популярного телешоу про похудение. Сюрприз для поклонников — новые правила игры
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Трехлетняя девочка побывала в 20 странах мира Маленькая британка Бетти уже полтора года колесит по планете вместе с мамой и папой.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь