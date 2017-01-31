Порядка 100 объектов дополнительно приватизируют в Казахстане в 2017 году
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал ускорение процесса приватизации в республике.
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал ускорение процесса приватизации в республике.
После заседания Правительства РК министр национальной экономики Тимур Сулейменов на
«Запланировано на приватизацию 783 объекта. При этом каждый год делаем инвентаризацию и включаем дополнительные объекты на приватизацию. В этом году мы думаем, что порядка 100, может больше объектов дополнительно включим», — сообщил Тимур Сулейменов.
Он рассказал, что всего за два года реализации программы приватизации были проданы 147 объектов, остальные — находятся в стадии реализации.
«Необходимо очень чётко понимать, что просто продать объект, не подготовив его, не очистив от
31 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Послании народу напомнил, что определён перечень из порядка 800 предприятий для приватизации до 2020 года. Глава государства поручил Правительству ускорить и завершить приватизацию предприятий до конца 2018 года.