За год гречка в Омске подорожала более чем на 25 процентов

Результаты годового мониторинга цен по 40 видам продуктов питания представила руководитель департамента городской экономической политики Ольга Парфенова. Местом мониторинга были выбраны такие торговые точки, как «Окей», «Магнит», «Планета Холидей», Левобережный рынок, локальные магазины и киоски.

Так, с января по декабрь 2016 года наблюдалось снижение средних цен по 23 продуктам питания. По данным департамента, подешевели овощи, фрукты, сметана, творог, рис, дорогие виды колбас, свинина, курица, говядина, мороженая рыба, яйцо, мука и сахар. Не изменились в цене либо выросли незначительно (не более 10%) 14 продуктов: молоко, сливочное и подсолнечное масло, кефир, колбасы вареные, морковь, апельсины, бананы, виноград, хлеб массовых сортов.

А в тройку лидеров по удорожанию вошли крупа гречневая, цена на которую выросла более чем на 25%, картофель и сыр твердых сортов (14% и 10,5% соответственно).

— Спрос на гречневую крупу не падает, несмотря на удорожание. При цене 70−80 рублей за кг спрос такой же, как по 55−60 рублей. Понятно, что продавцам нет смысла снижать цены, если товар и так хорошо берут, — заметила Парфенова.

Она пояснила, что спрос на гречку вырос как на наиболее доступный продукт в пересчете на энергетическую ценность, а также ситуация объясняется действиями владельцев торговых сетей и посредников. При этом директор департамента заметила, что формирование оптовых и розничных цен находится на постоянном контроле УФАС России.

Напомним, ажиотажный спрос на гречку разразился 2 года назад, спровоцировав рост цен. По сравнению с другими крупами гречневая одна из самых дорогих на полке продуктов одной категории.