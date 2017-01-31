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17:35 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи снизилась средняя расчетная рыночная стоимость жилья

В Сочи установлена новая средняя расчетная рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилья по районам.

Источник: ЮГА.ру

Эти нормы действительны на курорте до 1 апреля 2017 года.

«Самым дорогим остается жилье в Центральном районе Сочи. Здесь стоимость одного кв. метра общей площади составляет 70 тыс. 249 рублей. На конец 2016 года она была 72 тыс. 428 рублей», — рассказали в мэрии курорта.

На втором месте — Адлерский район, где цена квадратного метра — 70 тыс. 189 рублей (ниже прошлогоднего показателя на 751 рубль). Стоимость жилья в Лазаревском районе упала на 664 рубля и составила 60 тыс. 694 рубля за кв метр. Только в Хостинском районе цена одного кв. метра общей площади существенно не изменилась — 62 тыс. 101 рубль.

Как сообщали Юга.ру, средняя стоимость будет использоваться для расчета размера социальной выплаты в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению сочинцев доступным жильем.

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