Правительство области обсуждает вопрос снижения цен на авиабилеты для калининградцев

Как сообщила во вторник врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова, отвечая на вопрос представителей СМИ, министерство «выходило с таким предложением в бюджет 2017 года».

«В связи с напряженностью бюджета в 2017 году не смогли заложить в бюджет текущего года. Вместе с министерством туризма рассмотрим, какие направления наиболее востребованы, выйдем еще раз ко второму полугодию. Если доходная часть (бюджета) позволит, в таком случае мы сможем претендовать на софинансирование со стороны Росавиации».

При этом врио министра воздержалась от ответа на вопрос о том, сколько могут стоить билеты до Москвы для жителей Калининградской области. «Давайте мы расчеты сделаем ко второй половине 2017 года», — сказала она.

Напомним, ранее врио губернатора Антон Алиханов говорил о том, что «можно подумать над какой-то региональной программой субсидирования авиаперевозок» для жителей Калининградской области. «Можно выделять часть денег из областного бюджета на то, чтобы авиабилеты для калининградцев были еще дешевле», — отмечал врио губернатора.