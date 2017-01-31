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15:43 (мск), источник: Новый Калининград

Правительство области обсуждает вопрос снижения цен на авиабилеты для калининградцев

Правительство Калининградской области рассматривает вопрос о разработке региональной программы субсидирования авиаперевозок, благодаря которой для жителей региона перелеты на остальную территорию России можно сделать еще дешевле, чем предусмотрено федеральной программой субсидирования, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Как сообщила во вторник врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова, отвечая на вопрос представителей СМИ, министерство «выходило с таким предложением в бюджет 2017 года».

«В связи с напряженностью бюджета в 2017 году не смогли заложить в бюджет текущего года. Вместе с министерством туризма рассмотрим, какие направления наиболее востребованы, выйдем еще раз ко второму полугодию. Если доходная часть (бюджета) позволит, в таком случае мы сможем претендовать на софинансирование со стороны Росавиации».

При этом врио министра воздержалась от ответа на вопрос о том, сколько могут стоить билеты до Москвы для жителей Калининградской области. «Давайте мы расчеты сделаем ко второй половине 2017 года», — сказала она.

Напомним, ранее врио губернатора Антон Алиханов говорил о том, что «можно подумать над какой-то региональной программой субсидирования авиаперевозок» для жителей Калининградской области. «Можно выделять часть денег из областного бюджета на то, чтобы авиабилеты для калининградцев были еще дешевле», — отмечал врио губернатора.

Напомним также, в настоящее время программа субсидирования авиаперевозок работает для всех россиян и не зависит от места их регистрации. Перелет до Москвы обходится в 3800 рублей в один конец (7600 рублей туда-обратно), до Санкт-Петербурга — в 3500 рублей в один конец (7000 рублей туда-обратно). Появление региональной программы позволит еще больше снизить стоимость авиабилетов непосредственно для жителей региона.

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