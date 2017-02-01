Российский паспорт теперь можно получить в МФЦ

В части приема заявлений также появились изменения: теперь МФЦ будут осуществлять предоставление услуги только в случае замены уже существующего документа.

Для получения услуги заявителям нужно обратиться в ближайший центр с необходимыми документами, а также оплатить государственную пошлину.

«В предыдущие годы большой процент обращений за предоставлением данной услуги приходился на граждан, только достигших 14-летнего возраста. Обращаем внимание заявителей, что в связи с изменениями в порядке взаимодействия данной категории граждан будет необходимо обращаться за предоставлением услуги в МВД», — комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Согласно законодательству, услуга по выдаче документов, удостоверяющих личность, вошла в перечень обязательных для предоставления посредством МФЦ услуг. Сегодня на территории 47-региона работают более 30 МФЦ. Центры присутствуют в каждом районе области и предоставляют гражданам более 250 государственных и муниципальных услуг.