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14:23 (мск), источник: ivbg.ru

Российский паспорт теперь можно получить в МФЦ

Многофункциональные центры Ленинградской области с 1 февраля 2017 года начинают предоставлять услугу по выдаче внутренних паспортов граждан РФ.

Источник: РИА "Новости"

В части приема заявлений также появились изменения: теперь МФЦ будут осуществлять предоставление услуги только в случае замены уже существующего документа.

Для получения услуги заявителям нужно обратиться в ближайший центр с необходимыми документами, а также оплатить государственную пошлину.

«В предыдущие годы большой процент обращений за предоставлением данной услуги приходился на граждан, только достигших 14-летнего возраста. Обращаем внимание заявителей, что в связи с изменениями в порядке взаимодействия данной категории граждан будет необходимо обращаться за предоставлением услуги в МВД», — комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Согласно законодательству, услуга по выдаче документов, удостоверяющих личность, вошла в перечень обязательных для предоставления посредством МФЦ услуг. Сегодня на территории 47-региона работают более 30 МФЦ. Центры присутствуют в каждом районе области и предоставляют гражданам более 250 государственных и муниципальных услуг.

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