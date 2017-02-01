Если банк лопнул. Что будет с вашей зарплатой, вкладом, кредитом?

Источник: РИА "Новости"

В 2016 году ЦБ отозвал лицензии у 97 банков.

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«Чистка» банковской системы, судя по заявлениям регулятора, продолжится и в этом году. Куда звонить, если ваш банк внезапно объявили банкротом? Вернут ли вклад тому, кто взял в банке кредит? Что грозит зарплатным счетам? На эти и другие вопросы АиФ.ru ответили специалисты Агентства по страхованию вкладов (АСВ). 1. У банка отозвали лицензию. Куда обращаться, чтобы вернуть свои деньги? АСВ опубликует в прессе и вывесит в самом проблемном банке сообщение, в котором будут указаны отделения банка-агента, в которые может обратиться вкладчик с заявлением о получении страховки (не более 1,4 млн. руб. в одном банке). Если вкладчик находится за границей или проживает в том месте, где нет отделения банка-агента, заявление можно будет отправить по почте в порядке, указанном в сообщении. Выплаты в этом случае вкладчик также может получить почтовым переводом.

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Выплаты, как правило, начинаются через 2 недели (не ранее!) после наступления страхового случая. Но нет необходимости обращаться в банк-агент в первый же день выплат: они осуществляются не менее двух лет, и вы можете обратиться за страховкой в любое удобное время. 2. Застрахованы ли средства, которые лежат на зарплатных картах? Деньги на дебетовых картах — это средства, размещенные на текущих счетах физлиц, открытых для осуществления расчетов с использованием банковских карт. Счета открываются на основании договора банковского счета. Средства, размещенные вкладчиком или в его пользу на основании такого договора, считаются вкладом. В перечень исключений средства на банковских картах не внесены. Значит, они являются застрахованными.

Источник: РИА "Новости"

3. Как проверить, существует ли банк на самом деле или это лавочка мошенников? Проверить, существует ли банк на самом деле и входит ли он в систему страхования вкладов можно на сайтах Банка России и АСВ, а также по бесплатной горячей линии АСВ 8−800−200−08−05. Если вы не уверены в том, что перед вами настоящий банк, ни в коем случае не сообщайте этой организации свои персональные данные. 4. Если в прогоревшем банке у меня был не только вклад, но и кредит, выплатят ли мне страховку? И надо ли вообще возвращать кредит банку-банкроту? Отзыв лицензии не отменяет обязанности заемщиков банка погашать задолженность в соответствии с условиями кредитных договоров. Если вы перестанете делать выплаты по кредиту, банк вправе обратиться в суд о взыскании задолженности в принудительном порядке. Что касается первого вопроса, то размер страхового возмещения определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к вкладчику по выданному ему кредиту.

Если сумма встречных требований меньше суммы обязательств банка перед вкладчиком, то вкладчику будет выплачена часть страхового возмещения в размере указанной разницы.

Если сумма встречных требований превышает сумму обязательств, то страховое возмещение выплачиваться не будет, пока не будут погашены встречные требования банка. По общему правилу размер возмещения по вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая. Под встречными требованиями понимаются любые денежные обязательства вкладчика перед банком по гражданско-правовым сделкам и (или) иным, предусмотренным федеральным законодательством основаниям. Наиболее часто встречающиеся встречные требования банка к вкладчику — это требования по кредиту или овердрафту по банковской карте. В этом случае при расчете страхового возмещения из суммы вкладов вычитаются остатки задолженности по кредиту, суммы процентов, подлежащих к уплате на день наступления страхового случая, а также штрафные санкции за несвоевременное погашение кредита (если они начислены банком).

Источник: РИА "Новости"

Пример. На дату страхового случая (10.11.2008) совокупный остаток по депозитным счетам вкладчика составил 200 000 руб. Ранее (01.07.2008) вкладчику в этом же банке был выдан потребительский кредит на 12 месяцев в сумме 44 317,25 руб. под 15% годовых с погашением равными ежемесячными платежами. Данный кредит обслуживался без переплаты и без просрочки платежей. Расчет страхового возмещения. Ежемесячная сумма платежа в погашение кредита и в уплату процентов составляет ровно 4 000 руб. На день наступления страхового случая заемщик осуществил в пользу банка 4 платежа на общую сумму 16 000 руб. (погашено 14 044,75 руб. в счет основного долга и 1 955,25 руб. в счет процентов). Остаток задолженности вкладчика по основному долгу составил 30 272,50 руб. У вкладчика также существует задолженность перед банком по процентам, начисленным после окончания последнего процентного периода (месяца) до дня наступления страхового случая. В нашем примере это задолженность по процентам за 9 дней в размере 111,97 руб. Страховое возмещение определяется исходя из разницы между обязательствами банка перед вкладчиком и размером встречных требований банка к вкладчику и составляет: 200 000,00−30 272,50−111,97 = 169 615,53 (руб.).

Следует учитывать, что выплата страхового возмещения в указанном размере не означает автоматического погашения задолженности по потребительскому кредиту.

Данный кредит подлежит обслуживанию заемщиком в соответствии с заключенным договором. В случае исполнения обязательств по кредиту (досрочного или в соответствии с графиком) либо в случае переуступки банком третьему лицу своих прав требований по кредиту вкладчик имеет право на дополнительную сумму страхового возмещения. После объявленного Агентством начала выплат (как правило, не позднее 14 дней после наступления страхового случая) необходимо прийти с паспортом в выбранный Агентством банк (банк-агент), где на месте заполнить заявление о выплате страховки. Деньги будут выплачены наличными или переведены на указанный Вами счет (по вкладам, открытым в связи с предпринимательской деятельностью, выплата страховки осуществляется только переводом на счет). Адреса отделений банков-агентов можно узнать за день до начала выплат на сайте АСВ, по телефонам горячих линий Агентства и банков-агентов или в местной прессе.

Нет необходимости обращаться в банк-агент в первый же день выплат: они осуществляются не менее двух лет и Вы можете обратиться за страховкой в любое удобное для Вас время

(при страховом случае, связанном с мораторием на удовлетворение требований кредиторов, за страховкой можно обратиться только в течение срока действия моратория).

Источник: РИА "Новости"

5. Есть ли шанс вернуть все деньги, которые были размещены на вкладе, а не только страховку в 1,4 млн. руб.? По закону, вкладчик, получивший от АСВ страховку, сохраняет право на получение от банка оставшейся части вклада. Например, в случае отзыва у банка лицензии вкладчик может предъявить банку требование кредитора для получения остатка вклада в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Для предъявления такого требования вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения по вкладам и передать его банку-агенту.