С 1 марта изменится порядок расчета за коммунальные услуги

Теперь для каждого размер выплаты будет сформирован по тем услугам, которыми он фактически пользуется. Компенсация будет рассчитываться, исходя из объема потребления по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления.

Изменения коснутся следующих льготных категорий граждан: ветеранов труда, реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий, сельских специалистов, многодетных семей, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов, ветеранов боевых действий, бывших жителей блокадного Ленинграда, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, «чернобыльцев».