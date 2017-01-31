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16:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

С 1 марта изменится порядок расчета за коммунальные услуги

С 1 марта изменится порядок формирования размера выплат за коммунальные услуги. Об этом сообщает сайт донского правительства со ссылкой на заявление министра труда и соцразвития области.

Теперь для каждого размер выплаты будет сформирован по тем услугам, которыми он фактически пользуется. Компенсация будет рассчитываться, исходя из объема потребления по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления.

Изменения коснутся следующих льготных категорий граждан: ветеранов труда, реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий, сельских специалистов, многодетных семей, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов, ветеранов боевых действий, бывших жителей блокадного Ленинграда, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, «чернобыльцев».

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