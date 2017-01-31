В ГК «Шымбулак» объяснили причину остановки канатной дороги

Как стало известно, движение кабинок остановилось на несколько минут.

«Сегодня, после завершения всех соревнований, когда основной поток людей, зрителей и болельщиков уже спустились, на горном курорте “Шымбулак” сработали датчики системы безопасности, вследствие чего произошла краткосрочная приостановка движения канатной дороги. Кабинки остановились на 15 минут, затем в течении 10 минут работал аварийный двигатель. После устранения причины неисправности — “канатка” начала работу в штатном режиме», -пояснили в администрации курорта.

Сообщается, что причиной неисправности стало срабатывание датчика Контроля положения каната.

«Ремонтная бригада незамедлительно провела полный осмотр станций. Канатная дорога была запущена сразу после того, как техническая служба убедилась в полной безопасности пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы ГК «Шымбулак».

Ранее о том, что канатная дорога остановилась сообщили в социальных сетях журналисты, которые задействованы в освещении соревнований Универсиады-2017. Ранее на Шымбулаке были перенесены соревнования Универсиады-2017 по горнолыжному спорту из-за угрозы схода лавин.

Сегодня утром РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение. Сообщается, что в связи с выпадением сильных осадков и большой высотой снежного покрова в горах Илийского Алатау 31 января — 1 февраля ожидается сход снежных лавин. Синоптики рекомендуют не выходить на крутые заснеженные склоны.