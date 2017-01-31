В ГК «Шымбулак» объяснили причину остановки канатной дороги
В администрации горного курорта «Шымбулак» объяснили причины остановки канатной дороги, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В администрации горного курорта «Шымбулак» объяснили причины остановки канатной дороги, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как стало известно, движение кабинок остановилось на несколько минут.
«Сегодня, после завершения всех соревнований, когда основной поток людей, зрителей и болельщиков уже спустились, на горном курорте “Шымбулак” сработали датчики системы безопасности, вследствие чего произошла краткосрочная приостановка движения канатной дороги. Кабинки остановились на 15 минут, затем в течении 10 минут работал аварийный двигатель. После устранения причины неисправности — “канатка” начала работу в штатном режиме», -пояснили в администрации курорта.
Сообщается, что причиной неисправности стало срабатывание датчика Контроля положения каната.
«Ремонтная бригада незамедлительно провела полный осмотр станций. Канатная дорога была запущена сразу после того, как техническая служба убедилась в полной безопасности пассажиров», — говорится в сообщении
Ранее о том, что канатная дорога остановилась сообщили в социальных сетях журналисты, которые задействованы в освещении соревнований Универсиады-2017. Ранее на Шымбулаке были перенесены соревнования Универсиады-2017 по горнолыжному спорту
Сегодня утром РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение. Сообщается, что в связи с выпадением сильных осадков и большой высотой снежного покрова в горах Илийского Алатау 31 января — 1 февраля ожидается сход снежных лавин. Синоптики рекомендуют не выходить на крутые заснеженные склоны.