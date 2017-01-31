Силовики выявили на овощебазе в Екатеринбурге три тонны овощей из Польши и Новой Гвинеи

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Свердловской области, специалисты ведомств обнаружили более тонны пекинской капусты и 180 кг яблок из Польши, а также порядка тонны груш из Гвинеи.

«На складе находилась цветная капуста в количестве 423 кг неизвестного происхождения, так как этикетки с тары были сорваны, а документы, подтверждающие страну происхождения продукции, не были предоставлены инспекторам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силовики изъяли всю продукцию из оборота и уничтожили.