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16:24 (мск), источник: Om1.ru

В мэрии Омска предупредили, какие продукты подорожают в 2017 году

На основе собственного мониторинга цен на самые востребованные продукты, данных профильных министерств и производств департамент городской экономической политики дал прогноз развития ценовой ситуации на 2017 год.

Во-первых, если в 2016 году рис вошел в группу товаров, где было отмечено снижение стоимости (в основном из-за низкой оптовой цены в условиях насыщенности рынка отечественным рисом и ослабления цен на импортный рис на российском рынке за счет восстановления производства риса в мире), то в новом году ожидается обратная ситуация.

 — Вероятен ценовой рост на рисовую крупу из-за низкого качества и низкого выхода крупы в связи с неблагоприятными погодными условиями в период уборки риса, — сообщила директор департамента Ольга Парфенова.

Во-вторых, прогнозируется увеличение стоимости картофеля и моркови. Оно будет обусловлено снижением урожая в целом по картофелю и овощам открытого грунта и сезонным ростом цен. К примеру, в прошлые года с декабря по май рост составлял 30−35%. Также сезонному росту будут традиционно подвержены другие овощи, фрукты.

В-третьих, не исключено удорожание яиц, что можно объяснить рядом причин. Это рост цен на комбикорма, которые составляют более 35% себестоимости яиц, сезонное повышение из-за растущего спроса (перед Пасхой), торговая надбавка.

Как отметила Парфенова, сложной остается ситуация на молочном рынке:

 — Отмечается рост цен на сырое молоко за счет дефицита товарного молока и снижения поголовья молочного стада: в Омской области в 2016 году объемы производства снизились на 7%, поголовье коров сократилось на 10%. Более заметный рост цен несколько сдерживает падающий спрос.

В частности, в 2016 году в зависимости от категории молочная продукция подорожала на 9−14%. В зимние месяцы сырое молоко может дополнительно подорожать. Чтобы урегулировать процесс, в 2017 году пять предприятий Омской области готовы принять участие в молочных интервенциях.

С другой стороны, есть все основания полагать, сообщила Парфенова, что в наступившем году среднегодовые цены на свинину будут либо стабильными, либо продолжат снижаться, равно как и на мясо птицы.

Помимо этого, ожидается некоторое снижение цен на сахар из-за высокого урожая сахарной свеклы и рекордных объемов производства. Тем не менее, чтобы не допустить падения доходности сельхозпроизводителей, сложившиеся внутренние цены будет поддерживать такие факторы, как растущая мировая конъюнктура из-за дефицита сахара на мировом рынке и увеличение экспорта сахара для минимизации влияния его излишков на внутренний рынок.

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