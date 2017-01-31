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16:58 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области выбраны города для реализации проекта улучшения среды

В Ростовской области определены пять городов, которые первыми примут участие в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это Ростов, Таганрог, Донецк, Гуково и Зверево.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», на благоустройство Ростовской области направят более 1 млрд руб., из которых 900 млн руб. выделит федеральный бюджет и 162 млн руб. — региональный. Две трети суммы будет направлено на благоустройство дворов, а одна треть — на благоустройство знаковых объектов городской среды.

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