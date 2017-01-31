Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Что нового в лечении рака
«Авдеевка на грани гибели»: бои близ Донецка не утихают
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
В Донецкой области "почти катастрофа": СМИ о реакции Порошенко
Неудачное испытание миномета Украины показали СМИ
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
В Японии боль в спине лечат пеленанием
Ученые научились стирать плохие воспоминания
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
16Femen объявили о распаде движения
17:15 (мск), источник: Volga News

Самарское УФАС за 2016 год выписало штрафов на 12,2 млн рублей

Самарское управление Федеральной антимонопольной службы в 2016 г. рассмотрело 658 административных дел (в 2015 г. — 795 дел).

Антимонопольный орган вынес 419 постановлений (в 2015 г. — 318) о назначении административного наказания в виде штрафа. Об этом рассказал руководитель управления ФАС по Самарской области, государственный советник РФ II класса Леонид Пак.

«В 2016 году сумма наложенных штрафов составила 12,19 млн рублей, а сумма оплаченных штрафов — 9,6 миллиона. В 2015 году эти цифры были чуть больше — 14,98 млн и 11,3 млн, соответственно», — пояснил он.

По его словам, в 2016 г. увеличилось количество жалоб на факты недобросовестной конкуренции — 368 заявлений против 311 в 2015 году. Однако выявленных нарушений и выписанных предписаний было значительно меньше, чем в 2015 году.

«Это связано с появлением новой нормы в законодательстве — по многим видам нарушений, если они зафиксированы впервые, теперь сначала выносится предупреждение, и только если нарушение повторяется или ситуация не исправляется, то выписывается штраф», — пояснил Леонид Пак.

В 2016 г. управление ФАС по Самарской области рассмотрело 75 заявлений, содержащих признаки нарушения законодательства о рекламе (в 2015 г. — 106 заявлений). Было возбуждено 58 дел (в 2015 г. — 87), в том числе 24 — по результатам рассмотренных заявлений и 34 — по собственной инициативе ФАС.

В 2016 г. по фактам нарушения рекламного законодательства было вынесено 39 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 2,1 млн руб. (в 2015 г. —  49 постановлений на общую сумму 1,9 млн рублей).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В машине, врезавшейся в здание, погибли два человека
ДНР: силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Минфин поддержал перевод выплат бюджетникам на карты «Мир»
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Арестованных офицеров ФСБ обвиняют в сотрудничестве с ЦРУ
«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Трехлетняя девочка побывала в 20 странах мира Маленькая британка Бетти уже полтора года колесит по планете вместе с мамой и папой.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь