Дефицит бюджета Самарской области в этом году составит 3 миллиарда рублей

Во вторник, 31 января, в Самаре состоялось первое в 2017 году заседание Губернской думы. Депутаты в двух чтениях приняли поправки в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018—2019 годов.

Так, доходы казны увеличатся на 6 млрд рублей, а расходы на 10,3 млрд рублей. В общем, бюджет останется дефицитным и составит 143 млрд рублей при 146 млрд. рублей расходной части.

Расходовать дополнительные средства предполагается на инфраструктуру и социальные обязательства. 1,4 млрд рублей будут направлены на подготовку к проведению ЧМ-2018, 1,5 млрд рублей — социальную поддержку и выплаты. Областные власти планируют построить 4 школы, 6 детсадов и 2 поликлиники. Кроме того, в планах создание детских технопарков.

Впрочем, без сокращений расходов в новых поправках не обошлось. В этот список попали дотации на проезд льготников в общественном транспорте, компенсация на оплата ЖКУ ветеранам труда, ремонт ряда автодорог и строительство магистрали «Центральная» в Самаре и другие статьи бюджета.

700 млн рублей региональный бюджет сэкономит на отмене единовременных денежных выплат для работающих пенсионеров и тех, у кого пенсии составляют более 19,5 тыс. рублей. Нововведение заработает с 1 марта 2017 года.

Как заявил зампред правительства области Сергей Кандеев, позже парламентариям будет предоставлен проект урезания расходов на функционирование пппарата чиновников в регионе, анонсированный губернатором Николаем Меркушкиным.