В КГБ не комментируют информацию «о претензиях к Чижу»

Во вторник негосударственная газета «Наша Нiва» распространила информацию о том, что Комитет государственной безопасности снял претензии в отношении компании «Трайпл».
«Данную информацию, распространенную “Нашай Нiвай” мы не комментируем», — заявил Sputnik во вторник официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.
По данным издания, КГБ снял претензии в отношении компании «Трайпл», ее руководителя Юрия Чижа, а также семьи бизнесмена.
Издание сообщило, что «Трайпл» получил возможность распродавать свободные квартиры в «доме Чижа» на набережной Свислочи, снят арест со всей недвижимости Чижа, в том числе с дома в Дроздах, а также резиденции в коттеджном поселке Логожеск под Логойском.
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на КГБ, в середине сентября бизнесмен Юрий Чиж был отпущен из СИЗО после того, как полностью возместил ущерб. Чиж и еще пять топ-менеджеров «Трайпла» были задержаны 11 марта 2016 года. По информации КГБ, олигарх выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в Российской Федерации.