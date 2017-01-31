В КГБ не комментируют информацию «о претензиях к Чижу»

Во вторник негосударственная газета «Наша Нiва» распространила информацию о том, что Комитет государственной безопасности снял претензии в отношении компании «Трайпл».

«Данную информацию, распространенную “Нашай Нiвай” мы не комментируем», — заявил Sputnik во вторник официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.

По данным издания, КГБ снял претензии в отношении компании «Трайпл», ее руководителя Юрия Чижа, а также семьи бизнесмена.

Издание сообщило, что «Трайпл» получил возможность распродавать свободные квартиры в «доме Чижа» на набережной Свислочи, снят арест со всей недвижимости Чижа, в том числе с дома в Дроздах, а также резиденции в коттеджном поселке Логожеск под Логойском.