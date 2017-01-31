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18:18 (мск), источник: Sputnik.by

В КГБ не комментируют информацию «о претензиях к Чижу»

МИНСК, 31 янв — Sputnik. В Комитете государственной безопасности Беларуси отказались комментировать информацию, распространенную СМИ, о том, что силовики сняли претензии к главе группы компаний «Трайпл» Юрию Чижу и его семье.

Источник: Sputnik.by

Во вторник негосударственная газета «Наша Нiва» распространила информацию о том, что Комитет государственной безопасности снял претензии в отношении компании «Трайпл».

«Данную информацию, распространенную “Нашай Нiвай” мы не комментируем», — заявил Sputnik во вторник официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.

По данным издания, КГБ снял претензии в отношении компании «Трайпл», ее руководителя Юрия Чижа, а также семьи бизнесмена.

Издание сообщило, что «Трайпл» получил возможность распродавать свободные квартиры в «доме Чижа» на набережной Свислочи, снят арест со всей недвижимости Чижа, в том числе с дома в Дроздах, а также резиденции в коттеджном поселке Логожеск под Логойском.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на КГБ, в середине сентября бизнесмен Юрий Чиж был отпущен из СИЗО после того, как полностью возместил ущерб. Чиж и еще пять топ-менеджеров «Трайпла» были задержаны 11 марта 2016 года. По информации КГБ, олигарх выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в Российской Федерации.

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