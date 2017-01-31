Около 30 киосков с выпечкой откроют в Москве

Мукомолам, хлебопекам и кондитерам разрешили торговать в нестационарных торговых объектах. Также они смогут покупать земельные участки для производства и нежилые помещения под офисы, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Право торговли разыграют на аукционе. На торги выставлено около 30 киосков «Хлеб», более 20 передвижных тележек, около 200 нежилых помещений под офис. Также предлагается арендовать земельные участки площадью от 0,28 гектара для развития собственного производства.

Заявку на участие в аукционе можно подать до начала апреля.