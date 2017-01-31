Около 30 киосков с выпечкой откроют в Москве
Право торговли в них разыграют на аукционе.
Право торговли в них разыграют на аукционе.
Мукомолам, хлебопекам и кондитерам разрешили торговать в нестационарных торговых объектах. Также они смогут покупать земельные участки для производства и нежилые помещения под офисы, сообщает
Право торговли разыграют на аукционе. На торги выставлено около 30 киосков «Хлеб», более 20 передвижных тележек, около 200 нежилых помещений под офис. Также предлагается арендовать земельные участки площадью от 0,28 гектара для развития собственного производства.
Заявку на участие в аукционе можно подать до начала апреля.