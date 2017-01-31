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17:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан получит 771 млн рублей на создание новых мест в школах

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Айрат Мухамедьяров). Правительство РФ выделило 25 млрд рублей на создание дополнительных мест в общеобразовательных заведениях России.

Соответствующее распоряжение за подписью Премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте Кабмина.

Больше всех получили Чеченская республика и Дагестан — 1,28 и 1,25 млрд рублей соответственно. Меньше всего субсидий получит Республика Марий Эл — 99 млн рублей.

Республике Татарстан, согласно распоряжению, на увеличение числа мест в общеобразовательных заведениях будет выделен 771 млн рублей из федерального бюджета.

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