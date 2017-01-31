Правительство Калининградской области начало выдавать разрешения на строительство
Правительство Калининградской области начало выдавать разрешения на строительство, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
Правительство Калининградской области начало выдавать разрешения на строительство, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
По данным агентства по архитектуре и градостроению, одним из первых разрешение на строительство экспозиционного корпуса получил Музей Мирового океана. Документ выдавался повторно, поскольку был преобразован земельный участок и внесены изменения в проектную документацию. Первое разрешение на строительство ММО выдала администрация Калининграда ещё в 2013 году.
«Сейчас специалисты собирают и анализируют сведения о разрешениях на строительство с 1 января, заявления о выдаче которых поступили в муниципалитеты до нового года. Все спорные случаи будут проверяться органами прокуратуры», — заявил глава региона Антон Алиханов.
По данным
Напомним, в ноябре 2016 года был принят закон о передаче большей части градостроительных полномочий муниципалитетов на региональный уровень. В том числе за выдачу разрешений на строительство (кроме ИЖД) отвечает теперь областное правительство.