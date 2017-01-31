Правительство Калининградской области начало выдавать разрешения на строительство

По данным агентства по архитектуре и градостроению, одним из первых разрешение на строительство экспозиционного корпуса получил Музей Мирового океана. Документ выдавался повторно, поскольку был преобразован земельный участок и внесены изменения в проектную документацию. Первое разрешение на строительство ММО выдала администрация Калининграда ещё в 2013 году.

«Сейчас специалисты собирают и анализируют сведения о разрешениях на строительство с 1 января, заявления о выдаче которых поступили в муниципалитеты до нового года. Все спорные случаи будут проверяться органами прокуратуры», — заявил глава региона Антон Алиханов.

По данным пресс-службы правительства, разрешения планируется публиковать на странице агентства по архитектуре, однако пока что там ни одного документа нет. Кроме того, на сайте правительства всё ещё размещён для публичного обсуждения проект регламента по выдаче разрешений на строительство.

Напомним, в ноябре 2016 года был принят закон о передаче большей части градостроительных полномочий муниципалитетов на региональный уровень. В том числе за выдачу разрешений на строительство (кроме ИЖД) отвечает теперь областное правительство.