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17:40 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 300 млн. рублей из федерального бюджета получит Нижегородская область на создание новых школьных мест

Как сообщается в материалах на официальном сайте правительства РФ, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях.

В рамках госпрограммы «Развитие образования» между бюджетами 75 субъектов страны распределены субсидии в размере 25 млрд. рублей. Согласно документу, в Нижегородскую область будут направлены субсидии в размере 300,3 млн. рублей.

Субсидии направляются на возмещение расходов субъектов РФ на строительство, приобретение, капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации.

Напомним, Нижегородская область получит 16,6 млн. рублей на создание региональной системы оценки качества образования из федерального бюджета.

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