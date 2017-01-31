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17:52 (мск), источник: Интерфакс

Минфин поддержал обязательный перевод выплат бюджетникам на карты «Мир»

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Минфин подготовил положительный проект отзыва на законопроект, который устанавливает обязанность банков с 2018 года использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

Источник: РИА "Новости"

По мнению ведомства, законопроект позволит установить единый режим выплат социального характера, в том числе при реализации региональных проектов, а также обеспечить доступность национальных платежных инструментов для всех категорий получателей средств бюджетов и внебюджетных фондов, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с позицией ведомства. Законопроект был внесен в Госдуму в декабре несколькими депутатами во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

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Законопроект также предлагает расширить список участников «Национальной системы платежных карт» (НСПК) за счет включения иностранных кредитных организаций, зарубежных центробанков и международных финансовых организаций. Кроме того, в перечень участников НСПК планируется включить Внешэкономбанк. По мнению ведомства, расширение перечня участников НСПК позволит расширить сеть приема карт «Мир» и возможность их эмиссии за рубежом.

В середине января газета «Коммерсантъ» сообщила, что ряд крупных банков готовят письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой не вводить с 2018 года обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, на карту «Мир».

По данным «Коммерсанта», обращение в ЦБ планировали подготовить Альфа-банк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и другие банки. В то же время официальные представители отвергли факт подготовки писем относительно перевода бюджетников на обслуживание в рамках платежной системы «Мир».

Комментарии
1
Миф
Электронный концлагерь.
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