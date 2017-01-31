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18:07 (мск), источник: Volga News

В 2017 году в Самарской области планируют сдать восемь проблемных «долевок»

В 2017 г. в Самарской области планируют сдать в эксплуатацию восемь проблемных «долевок», рассказал руководитель управления ликвидации аварийного жилья и восстановления жилищных прав граждан регионального министерства строительства Дмитрий Шемуратов во время рабочей поездки.

«В целом по области сейчас 3191 человек состоит в реестре обманутых дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В 2016 году удовлетворены права 1029 дольщиков, введены в эксплуатацию восьми объектов. На 2017 год планируется предварительно введение в эксплуатацию еще восемь объектов на 1019 человек обманутых дольщиков. Эти дома сейчас в нормальном состоянии, на объектах ведутся строительные работы», — пояснил он.

Речь идет о следующих домах:

Заводское шоссе, 57 В, дольщиков — 42 (СОФЖИ), ЖК «Альбатрос» по ул. Тухачевского, дольщиков — 188 («Новый город»), ул. Антонова — Овсеенко д. 127, дольщиков — 120 (ООО «Прогресс-Н»), ул. Карбышева д. 1, дольщиков — 59 (ООО «Скала»), ул. Тухачевского д. 10, дольщиков — 209 (ООО «Промбезопасность», ул. Блюхера д. 19 — 70 человек (ЖСК «На Блюхера»), ул. Революционная д. 148, дольщиков — 145 (ООО «Прогресс-Н»), ул. Тургенева д. 315, дольщиков — 3 (ООО «ПСК Волга»).

По информации регионального минстроя, на 10 января 2017 г. в перечень проблемных объектов, утвержденный постановлением правительства Самарской области включены 50 объектов: в Самаре находится 38 проблемных объектов (по 28 из них ситуация урегулирована и объекты переданы новому инвестору-застройщику), в Тольятти новый инвестор-застройщик привлечен для завершения строительства четырех проблемных объектов из шести имеющихся, в Волжском районе в отношении всех объектов новый инвестор-застройщик привлечен.

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