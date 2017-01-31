В 2017 году в Самарской области планируют сдать восемь проблемных «долевок»

«В целом по области сейчас 3191 человек состоит в реестре обманутых дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В 2016 году удовлетворены права 1029 дольщиков, введены в эксплуатацию восьми объектов. На 2017 год планируется предварительно введение в эксплуатацию еще восемь объектов на 1019 человек обманутых дольщиков. Эти дома сейчас в нормальном состоянии, на объектах ведутся строительные работы», — пояснил он.

Речь идет о следующих домах:

Заводское шоссе, 57 В, дольщиков — 42 (СОФЖИ), ЖК «Альбатрос» по ул. Тухачевского, дольщиков — 188 («Новый город»), ул. Антонова — Овсеенко д. 127, дольщиков — 120 (ООО «Прогресс-Н»), ул. Карбышева д. 1, дольщиков — 59 (ООО «Скала»), ул. Тухачевского д. 10, дольщиков — 209 (ООО «Промбезопасность», ул. Блюхера д. 19 — 70 человек (ЖСК «На Блюхера»), ул. Революционная д. 148, дольщиков — 145 (ООО «Прогресс-Н»), ул. Тургенева д. 315, дольщиков — 3 (ООО «ПСК Волга»).