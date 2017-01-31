2017-ый обещает стать рекордным для нашей экономики

Экономический рост к концу года составит шесть с половиной процентов. По прогнозам минэкономики, рост ожидается прежде всего в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг. На 30% — или более чем на 250 миллионов долларов — вырастут иностранные инвестиции. В частности, объем инвестиций в свободные экономические зоны должен достигнуть 86-ти миллионов долларов. Положительная динамика ожидается и во внешней торговле. Объем экспорта увеличится на 10% — до двух миллиардов 300 миллионов долларов.

Добиться этого власти рассчитывают за счет внедрения Соглашения об ассоциации. Также в планах — завершение переговоров о свободной торговле с Египтом и Китаем. Приоритетом минэкономики остается и рост торговли со странами СНГ, в первую очередь — с Россией.