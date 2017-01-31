2017-ый обещает стать рекордным для нашей экономики
Рост экономики к концу 2017-го обещает стать рекордом последних лет. Вырастет объем инвестиций и экспорта. Таков прогноз профильного министерства, который озвучил
Рост экономики к концу 2017-го обещает стать рекордом последних лет. Вырастет объем инвестиций и экспорта. Таков прогноз профильного министерства, который озвучил
Экономический рост к концу года составит шесть с половиной процентов. По прогнозам минэкономики, рост ожидается прежде всего в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг. На 30% — или более чем на 250 миллионов долларов — вырастут иностранные инвестиции. В частности, объем инвестиций в свободные экономические зоны должен достигнуть 86-ти миллионов долларов. Положительная динамика ожидается и во внешней торговле. Объем экспорта увеличится на 10% — до двух миллиардов 300 миллионов долларов.
Добиться этого власти рассчитывают за счет внедрения Соглашения об ассоциации. Также в планах — завершение переговоров о свободной торговле с Египтом и Китаем. Приоритетом минэкономики остается и рост торговли со странами СНГ, в первую очередь — с Россией.
Мы надеемся на полную или частичную отмену таможенных пошлин, которые Россия ввела на 19 категорий товаров. Это влияет на 85% нашей внешней торговли с ними.
Еще один приоритет министерства — развитие бизнеса в селах.
«Мы хотим начать кампанию “Рестарт молдавского села”. Запустим мы ее с коллегами из Организации по развитию малого и среднего бизнеса. Речь идет о внедрении целого ряда программ», — сообщил Октавиан Калмык.
Также минэкономики объявило, что лаборатории, выдающие разрешения на экспорт, получат европейскую аккредитацию.
«Оценку дадут процессу надзора за всей системой проверки качества в Молдове. Это даст нам право начать переговоры о признании соответствия. Это значит, что мы сможем избежать двойного сертифицирования», продолжил Октавиан Калмык.
В этом году состоятся, по меньшей мере, три раунда приватизации. Список объектов госсобственности, которые выставят на продажу, проверят эксперты.