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19:25 (мск), источник: Noi.md

Какой общий долг «Молдовагаз» перед «Газпромом»?

Общий долг молдо-российского предприятия «Молдовагаз» за природный газ на конец прошлого года составил 6,54 миллиардов долларов.

Источник: Noi.md

Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики Молдовы Октавиан Калмык, отвечая на вопросы журналистов, передает NOI.md.

По его словам, эта сумма включает исторический и текущий долг «Молдовагаз» перед российским газовым холдингом за природный газ, потребленный на правом и левом берегах Днестра. При этом, общая задолженность за «голубое топливо», потребленное на правом берегу Днестра, составляет 745 млн. долларов, а на левом берегу Днестра, то есть в Приднестровском регионе — 5,8 млрд. долларов.

Министр экономики подчеркнул, что проблема долга АО’Молдовагаз за газ обсуждается в рамках заседания Админсовета компании, контрольным пакетом акций которой владеет «Газпром».

Отвечая на вопросы журналистов, Октавиан Калмык сказал, что если хорошие отношения нынешнего президента Молдовы Игоря Додона с руководством «Газпрома» помогут реструктуризировать долг за газ, улучшить систему поставок газа в Молдову или снизить его стоимость, то Минэкономики будет только приветствовать такие действия.

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