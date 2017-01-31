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19:49 (мск), источник: УНИАН

Цена газа для промышленности в феврале вырастет до рекордного уровня

Средняя цена природного газа, который был законтрактован промышленными потребителями на февраль 2017 года, увеличилась по сравнению с ценами поставок в январе на 15−20% — до рекордных 9−9,2 тысячи гривень/тысяча кубометров.

Источник: УНИАН

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель консалтинговой компании на рынке природного газа Exploration and Production Геннадий Кобаль.

«Поставки газа на февраль частными компаниями и “Нафтогазом Украины” на условиях предоплаты выросли в цене по сравнению с январем на 15−20% и достигли значений в 9−9,2 тысячи гривень за 1 тысячу кубометров», — сказал эксперт.

Он также добавил, что если газ будет покупаться промышленными потребителями не по предоплате или оплата будет произведена после поставки, в таком случае цена на «голубое» топливо может достичь 10 тысяч гривень/тысяча кубов.

По словам Кобаля, основной причиной роста цен стало увеличение котировок на газ на европейском рынке и недавнее снижения курса гривни.

«Такое резкое подорожание газа является следствием высоких цен на европейских хабах, на которые ориентированы украинские импортеры, и в дополнение сработала падающая гривня. На сегодня импортный газ обеспечивает около 30% потребностей внутреннего рынка Украины, а для промышленности — это более половины», — отметил эксперт.

По данным Exploration and Production, стоимость газа с поставкой в феврале на условиях предоплаты находится в диапазоне от 8520 до 9214 гривень/тысяча кубометров, тогда как в январе цены колебались от 7350 до 7800 гривень/тысяча кубов.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В январе 2017 года Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» снизил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с декабрем 2016 года — до 7 551,6 гривни за тысячу кубов, а также максимальные цены — на 2,4%, до 8 374,8 гривни за тысячу кубов.

В конце января «Нафтогаз» сообщил, что с 1 февраля он повышает минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 22% по сравнению с январем 2017 года — до 9 214,8 гривни за тысячу кубов, при этом максимальные цены будут повышены на 21% и достигнут 10 141,2 гривни за тысячу кубов.

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