Недостроенную гостиницу на Гребном канале признали незаконной постройкой. В октябре администрация Нижнего Новгорода подала иск к собственнику строящегося здания с требованием признать его самовольной постройкой. Чиновники заявили, что объект расположен в зоне индивидуальной жилой застройки, но имеет большую этажность, чем положено, и не может там находиться. Кроме того, строение отступает от красной линии, возведено без разрешительной документации и без специальной экспертизы.

Суд установил, что объект имеет шесть этажей и не является объектом индивидуального жилищного строительства. Самовольную постройку постановили снести в течение шести месяцев. Однако ответчик оспаривает вынесенное решение.