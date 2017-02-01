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12:38 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Недостроенную гостиницу на Гребном канале признали незаконной

Суд нашел нарушения при строительстве.

Недостроенную гостиницу на Гребном канале признали незаконной постройкой. В октябре администрация Нижнего Новгорода подала иск к собственнику строящегося здания с требованием признать его самовольной постройкой. Чиновники заявили, что объект расположен в зоне индивидуальной жилой застройки, но имеет большую этажность, чем положено, и не может там находиться. Кроме того, строение отступает от красной линии, возведено без разрешительной документации и без специальной экспертизы.

Суд установил, что объект имеет шесть этажей и не является объектом индивидуального жилищного строительства. Самовольную постройку постановили снести в течение шести месяцев. Однако ответчик оспаривает вынесенное решение.

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