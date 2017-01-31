Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Что нового в лечении рака
Рогозин ответил шуткой на отказ Литвы от претензий на Калининград
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Черная пурга сносит крыши и сдувает прохожих (видео)
Известный музыкант погиб в Тайланде (видео)
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Femen объявили о распаде движения
00:24 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Мастера вертикального взлета

Кадровые перестановки в системе ВТС могут повысить Анатолия Сердюкова.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник президент Владимир Путин назначил замглавы госкорпорации «Ростех» Дмитрия Шугаева новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Его предшественник Александр Фомин переведен на пост замминистра обороны РФ по международным вопросам. Имя нового замгендиректора «Ростеха» пока официально не называется, но источники «Ъ» утверждают, что одним из кандидатов в замы Сергея Чемезова является директор авиационного кластера госкорпорации Анатолий Сердюков. Он же, по данным «Ъ», может сменить главу «Ростеха» в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Читайте также
Экс-министр обороны Сердюков вошел в совет директоров «Вертолетов России»

О кадровых перестановках в ФСВТС и Минобороны РФ во вторник сообщили в Кремле. Владимир Путин своим указом освободил директора службы Александра Фомина от занимаемой должности и перевел на пост десятого заместителя Сергея Шойгу (об этом ранее сообщала газета «Ведомости»), назначив новым главой ФСВТС Дмитрия Шугаева, работавшего заместителем главы «Ростеха» Сергея Чемезова по внешнеэкономическим вопросам.

В военном ведомстве уточнили, что полномочия господина Фомина будут такими же, как и у его предшественника Анатолия Антонова, ушедшего в конце 2016 года работать в МИД РФ.

Речь идет о вопросах международного военного сотрудничества и ВТС, выполнении обязательств международных договоров РФ и Минобороны, а также подготовки проектов международных договоров и других нормативно-правовых актов.

Функции ФСВТС с приходом господина Шугаева не изменятся: служба будет осуществлять надзор за компаниями, имеющими право экспортировать вооружения и военную технику, а также выдавать им лицензии и определять политику в сфере ВТС (коммерческими переговорами и заключением контрактов занимается «Рособоронэкспорт»).

По словам источника «Ъ» в аппарате правительства, проведенные перестановки следует расценивать как окончание «первого этапа обновления руководящего состава системы ВТС».

Напомним, в декабре 2016 года гендиректора «Рособоронэкспорта» Анатолия Исайкина сменил глава холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев (обе компании входят в «Ростех»). И для Александра Фомина, и для Дмитрия Шугаева новые назначения «станут новым, крайне серьезным вызовом», убежден собеседник «Ъ»: от их взаимодействия будут напрямую зависеть успехи РФ на оружейном рынке.

У них солидный опыт работы в сфере ВТС: оба работали на различных должностях в «Рособоронэкспорте», который с 2004 по 2007 год возглавлял Сергей Чемезов.

Господин Фомин в 2005 году стал замдиректора ФСВТС, а господин Шугаев в 2008 году перешел на работу в «Ростех», став сначала руководителем аппарата господина Чемезова, а затем и его заместителем. В 2012 году Александр Фомин сменил на посту главы ФСТВС Михаила Дмитриева.

У господина Шугаева за время работы с Сергеем Чемезовым сложились доверительные отношения, рассказывают собеседники «Ъ», иначе он бы не рекомендовал его в ФСВТС.

Дмитрий Евгеньевич отвечал в госкорпорации за международное сотрудничество и региональную политику, во многом способствовал заключению крупных международных контрактов и увеличению объемов экспортных поставок.
Сергей Чемезовглава "Ростеха"

«Уверен, что он является наиболее подходящим кандидатом на пост директора ФСВТС, и буду рад продолжить работу с ним в новом качестве», — заявил Сергей Чемезов.

Позитивно восприняли назначение господина Шугаева и в авиационной промышленности, чья продукция традиционно занимает первое место по объемам военного экспорта.

Читайте также
В 2017 году РФ сохранит объем экспорта вооружений на уровне $14 млрд

«Дмитрий Шугаев является одним из лучших специалистов по ВТС в стране. За время работы в системе, а это более 15 лет, он глубоко погрузился в вопросы продвижения авиационной техники на международные рынки, — заявил “Ъ” первый вице-президент ОАК Александр Туляков.— Мы считаем, что с этим назначением взятый ранее курс на продвижение продукции нашей корпорации за рубеж будет продолжен».

У Александра Фомина поддержка не менее серьезная. Источники «Ъ» утверждают, что он вхож в ближний круг главы НК «Роснефть» Игоря Сечина, с которым они познакомились еще во время службы в вооруженных силах СССР. В конце 1980-х годов они были направлены в спецкомандировку в Анголу, о чем господин Фомин рассказывал в декабре 2011 года газете «Труд»: «У нас принцип: своих не бросаем. Боевые товарищи бывшими не бывают. Ни в солдатском окопе, ни в мирной жизни».

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечает, что Александр Фомин за годы работы в системе ВТС заработал статус опытного переговорщика, компетентного в вопросах внешней политики.

По итогам перестановок открытым остается вопрос о сменщике Дмитрия Шугаева на посту замглавы «Ростеха».

Во вторник несколько высокопоставленных источников «Ъ» в правительстве и топ-менеджеров оборонных предприятий сообщили, что одним из кандидатов на вакантный пост является индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации, экс-министр обороны РФ (с 2007 по 2012 год) Анатолий Сердюков.

По словам одного из них, с момента назначения экс-министра в 2013 году гендиректором «ФНИИЦ М» ему удалось сделать в «Ростехе» «головокружительную карьеру, несмотря на скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны».

Спустя всего два года господин Сердюков стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности, а также вошел в состав правления госкорпорации. Вскоре он может сменить Сергея Чемезова в совете директоров ОАК.

Источники «Ъ» в Белом доме и авиационной отрасли утверждают, что имя Анатолия Сердюкова есть в списке кандидатов от РФ в совет ОАК, внесенном в январе Минэкономики в правительство.

Иван Сафронов, Елена Киселева, Александра Жаркова-Джорджевич.

Комментарии
8
vesta
Если это произойдет, ВВ потеряет весь здравомыслящий электорат.. Со мной согласятся многие.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
Проверенный кореш . Таких ТАКАЯ Власть не бросает .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
анатолий шалденков
Ходят по должностному кругу и"папик" покрывает!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как выглядят и чем живут российские хакеры
В Эрмитаже полицейские и сотрудники ФСБ проводят обыски
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Рогозин сравнил с диверсией зарплаты на производстве «Протона-М»
В Белом доме отложили подписание указа по кибербезопасности
В правительстве собрались ввести маркировку полезности продуктов
«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна
Спорт
Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018 Международный паралимпийский комитет отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь