Туристы не повторяются

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Одной из главных кризисных тенденций на рынке организованного туризма стало сокращение числа поездок россиян: по подсчетам турагентств, за два года доля путешественников, выезжающих за границу чаще раза в год, сократилась почти вдвое. Стимулировать туристов чаще покупать туры может возвращение на массовый рынок Египта.

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За два года экономического кризиса число россиян, ездящих в отпуск за рубеж более одного раза в год, резко снизилось. Такие данные привели опрошенные «Ъ» турагенты. По оценкам представителя «ОнлайнТур» Игоря Блинова, если до начала девальвации рубля в конце 2014 года доля клиентов компании, выезжавших за рубеж не менее двух раз, была 40%, то теперь она около 20%. Похожие данные приводят в сети «Горячие туры»: в зависимости от агентства, число часто путешествующих клиентов за два года сократилось на 30−50%. В Level.Travel говорят о менее серьезном спаде: если в 2014 году два раза в год за границу выбирались 14% клиентов компании, то в 2016 году этот показатель сократился до 11%.

Хорошо прослеживается желание людей сэкономить на отдыхе: если в 2015 году средний чек по проданным турам составлял 61 тыс. руб., то в 2016 году он сократился до 56 тыс. руб., клиенты чаще выбирают бюджетные варианты размещения и реже бронируют системы all inclusive Дмитрий Малютин гендиректор Level.Travel

Падение частоты путешествий россиян фиксируют и туроператоры. Гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что в его компании число клиентов, путешествующих несколько раз в год, за кризис упало на 30−50%. Директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова, впрочем, считает, что эта тенденция свойственна только экономичному и среднему сегментам.

Среди клиентов, предпочитающих отдых уровня VIP, за прошедшие два года мы не отмечаем уменьшения частоты ежегодных поездок: для этой категории туристов стоимость отдыха не имеет принципиального значения Татьяна Белова Директор департамента развития агентской сети BSI Group

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С ней согласен гендиректор «ВИП сервиса» Дмитрий Горин. «В недорогом сегменте те, кто раньше выбирался за рубеж три-четыре раза в год, теперь сокращают число поездок лишь до летнего путешествия на море», — добавляет господин Горин. По его мнению, такая ситуация оказала прямое влияние на общее количество выезжающих за рубеж россиян: если в 2014 году их было 17 млн человек, то по прогнозным итогам 2016 года их будет меньше почти в два раза — 9 млн человек.



Организованный туризм острее других бизнесов в сфере услуг среагировал на ухудшение макроэкономической ситуации и девальвацию рубля. Резкое падение продаж туроператоры начали фиксировать уже в конце 2014 года. Согласно озвученным ранее данным Промсвязьбанка, с 2014 года рынок организованного туризма сократился более чем в два раза: с $7,7 млрд до $3,6 млрд в 2016 году. Но, как говорит Игорь Блинов, снижение числа часто путешествующих клиентов не сказалось напрямую на оборотах агентств — часть средств компенсировалась притоком новых клиентов и ростом сегмента организованного внутреннего туризма.



Несмотря на негативные тенденции последних двух лет, участники рынка рассчитывают на постепенное восстановление показателей. Так, Дмитрий Горин ожидает, что частота поездок путешественников вырастет уже в этом году: «Основания так думать дает рост продаж туров на период новогодних праздников. Очевидно, что люди, съездив один раз на отдых летом, затем отправились за границу еще раз — на зимние каникулы». Господин Блинов надеется, что доля часто путешествующих туристов вернется на докризисные показатели к концу года.

Вторичный спрос может обеспечить возвращение на массовый рынок Египта, что, скорее всего, произойдет ближе к лету: ажиотажа по этому направлению, скорее всего, не появится, но уже зимой оно станет хорошим бюджетным вариантом для дополнительной поездки