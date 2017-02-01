В Домодедово появится третий терминал

В аэропорту Домодедово к чемпионату мира по футболу 2018 года появится третий терминал. Проект уже согласован Главгосэкспертизой России, сообщает портал столичного Стройкомплекса.

Терминал Т-3 станет продолжением первого здания аэровокзала. В нем будут новые рестораны, кафе и магазины. Особое внимание планируется уделить пассажирам с ограниченными возможностями — для них оборудуют специальные санузлы и установвят специальные кресла в зоне ожидания, кроме того, предусмотрена особая система эвакуации.

Строительство пройдет в шесть этапов. В итоге новый терминал сможет ежегодно обслуживать 20,5 миллиона пассажиров, а аэропорт в целом — более 75 миллионов.

Проект расширения аэропорта Домодедово был согласован в 2009 году. В сентябре 2016 года Главгосэкспертиза России одобрила планы по возведению второго терминала аэровокзала.

Кроме того, к ЧМ-2018 в Москве пустят двухэтажные поезда от Павелецкого вокзала до Домодедово, для этого планируется построить железнодорожный терминал.