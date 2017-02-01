Прямой рейс свяжет Комсомольск-на-Амуре и Владивосток
Инициативу губернатора Хабаровского края поддержал крупный российский перевозчик.
Инициативу губернатора Хабаровского края поддержал крупный российский перевозчик.
Владивосток, 1 февраля, PrimaMedia.
В рамках Долгосрочного плана комплексного
Первый рейс по маршруту «Владивосток-Комсомольск-на-Амуре» авиакомпании «Аврора» запланирован на 3 марта.
Полеты будут выполняться на самолете Bombardier Dash 8 Q400 по понедельникам и пятницам. По словам губернатора Хабаровского края, этот шаг положительно повлияет на развитие бизнеса и туризма. В том числе, речь идет о дополнительном притоке любителей зимних видов спорта на горнолыжную базу «Холдоми» в Солнечном районе. Правительство края также решает вопрос открытия рейса «Комсомольск-Южно-Сахалинск».
«У нас есть хорошие перспективы по развитию авиаперевозок. Речь идет как о внутреннем сообщении — для этого мы будем модернизировать аэродромную сеть и приобретать новые самолеты, так и о внешнем. Город Юности сегодня является одной из наших главных точек роста и развитие его транспортной доступности наш основной приоритет», — сказал Вячеслав Шпорт.
Сегодня большой популярностью среди жителей региона пользуется рейс «Хабаровск —