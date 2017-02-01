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03:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Прямой рейс свяжет Комсомольск-на-Амуре и Владивосток

Инициативу губернатора Хабаровского края поддержал крупный российский перевозчик.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 февраля, PrimaMedia.

В рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре правительство края организовало работу по повышению транспортной доступности города Юности. Первым шагом в этом направлении стало открытие воздушного сообщения со столицей Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia ссылкой ИА AmurMedia.

Первый рейс по маршруту «Владивосток-Комсомольск-на-Амуре» авиакомпании «Аврора» запланирован на 3 марта.

Полеты будут выполняться на самолете Bombardier Dash 8 Q400 по понедельникам и пятницам. По словам губернатора Хабаровского края, этот шаг положительно повлияет на развитие бизнеса и туризма. В том числе, речь идет о дополнительном притоке любителей зимних видов спорта на горнолыжную базу «Холдоми» в Солнечном районе. Правительство края также решает вопрос открытия рейса «Комсомольск-Южно-Сахалинск».

«У нас есть хорошие перспективы по развитию авиаперевозок. Речь идет как о внутреннем сообщении — для этого мы будем модернизировать аэродромную сеть и приобретать новые самолеты, так и о внешнем. Город Юности сегодня является одной из наших главных точек роста и развитие его транспортной доступности наш основной приоритет», — сказал Вячеслав Шпорт.

Сегодня большой популярностью среди жителей региона пользуется рейс «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре». По поручению губернатора края с учетом пожеланий бизнес-сообщества, полеты организованы по более удобному расписанию.

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