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04:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Судьбу хабаровского аквапарка попробуют решить в Сеуле

В столицу Южной Кореи дальневосточные инвесторы отправятся уже в ближайшее время.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.

Хабаровский инвестор в настоящее время ведет активные переговоры с корейской стороной по поводу строительства в краевой столице аквапарка. Визит в столицу Южной Кореи Сеул предприниматель из Дальнего Востока запланировал уже на ближайшее время, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре РН ГК «Невада» Ольга Егорова.

— В настоящее время с корейской стороной — компанией Meritz — активно ведутся переговоры. На ближайшие дни у нас запланирована поездка с целью проведения очных переговоров с предпринимателями непосредственно в Сеуле. По крайней мере они согласились на переговоры, это внушает некий оптимизм нам, но какие будут результаты, мы сказать пока не можем, — отметила Ольга Егорова.

Напомним, сообщение о том, что хабаровский инвестор — группа компаний «Невада» — получил разрешение на строительство в дальневосточной столице торгово-развлекательного центра с аквапарком, появилось в самом конце прошлого года. Но на данный момент нерешенным остается только вопрос с соинвестором — южнокорейской компанией.

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