Судьбу хабаровского аквапарка попробуют решить в Сеуле

Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.

Хабаровский инвестор в настоящее время ведет активные переговоры с корейской стороной по поводу строительства в краевой столице аквапарка. Визит в столицу Южной Кореи Сеул предприниматель из Дальнего Востока запланировал уже на ближайшее время, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре РН ГК «Невада» Ольга Егорова.

— В настоящее время с корейской стороной — компанией Meritz — активно ведутся переговоры. На ближайшие дни у нас запланирована поездка с целью проведения очных переговоров с предпринимателями непосредственно в Сеуле. По крайней мере они согласились на переговоры, это внушает некий оптимизм нам, но какие будут результаты, мы сказать пока не можем, — отметила Ольга Егорова.